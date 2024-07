Młoda zawodniczka w elbląskiej bramce

Poznaliśmy nazwisko ósmej zawodniczki, która podpisała kontrakt z EKS Start Elbląg. Maria Pentek miała już okazję zadebiutować w elbląskiej bramce w poprzednim sezonie.

Pochodząca z Dziewoklucza zawodniczka piłkę ręczną zaczęła trenować w 2017 roku, jest wychowanką UKS Olimpijczyk Budzyń. Cztery lata później mierząca 187 cm wzrostu bramkarka dołączyła do I-ligowego MTS Kwidzyn. W pierwszym sezonie zdobyła z tą drużyną wicemistrzostwo Polski w kategorii juniorek oraz została wybrana MVP bramkarek całego turnieju. Rok później zajęła czwarte miejsce w kategorii juniorek oraz juniorek młodszych i została wybrana do składu All Stars. Była także powoływana na specjalistyczne konsultacje bramkarek.

Maria Pentek dołączyła do elbląskiej drużyny w lutym 2024, po tym jak kontuzji kolana doznała Nevena Radojcić. Zarząd klubu zdecydował się podpisać z nią kontrakt i w nadchodzącym sezonie będzie ona wspomagać miedzy słupkami Małgorzatę Ciąćkę. - Jestem szczęśliwa z możliwości rozwoju w Starcie. Mam nadzieję, że będzie to owocna współpraca - powiedziała zawodniczka.

Szczypiornistka z powodzeniem gra również w plażową piłkę ręczną. Jej największe osiągnięcia w tej dziedzinie to brązowy medal mistrzostw świata z reprezentacją Polski juniorek w 2022 roku oraz srebrny medal w kwalifikacjach do Euro z reprezentacją seniorską. Wywalczyła drugie miejsce w finałach Summer Superligi w latach 2022 i 2023, drugie miejsce w mistrzostwach Polski juniorek młodszych w 2022, trzecie miejsce w mistrzostwach Polski juniorek w 2023 oraz drugie miejsce w mistrzostwach Polski w 2024 roku. Ma również na swoim koncie wiele sukcesów klubowych z drużyną Pyrki Poznań.

Przypomnijmy, że klub ogłosił już transfer Pauliny Pelińskiej, Karoliny Wicik, Aleksandry Zych, Marii Szczepniak, Zofii Chwojnickiej, Aleksandry Wiśniewskiej oraz Oliwii Szczepanek.