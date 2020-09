Start wywalczył trzy punkty w Chorzowie

Piłkarki EKS udały się do Chorzowa z zamiarem wygrania drugiego meczu w sezonie 2020/2021. Walka Startu z Ruchem trwała do ostatnich minut, jednak po końcowym gwizdku to elblążanki cieszyły się ze zwycięstwa 25:24. Szerszy opis wkrótce.

Anna Dembińska