Start zmierzy się z mistrzyniami Polski

Piłkarki ręczne EKS Start Elbląg rozegrają dwa mecze kontrolne z MKS Perła Lublin. - Dobrze jest zmierzyć się z lubliniankami, bo jak się uczyć i rozwijać to tylko z mocnym przeciwnikiem - powiedziała Joanna Waga. Zarówno wtorkowy jak i środowy sparing z mistrzyniami Polski będzie można śledzić na kanale zobacz.tv.

Powoli dobiega końca okres przygotowawczy szczypiornistek EKS. Podopieczne Andrzeja Niewrzawy mają za sobą kilka meczów kontrolnych, a w miniony weekend rywalizowały w Gnieźnie z AZS AWF Warszawa oraz KPR Gminy Kobierzyce. W pierwszy meczu elblążanki nie miały większych problemów, by pokonać rywalki i ostatecznie wygrały z warszawiankami 37:29. O pierwsze miejsce w turnieju przyszło im rywalizować z kobierzyczankami, które z kolei pokonały wcześniej gospodynie 34:9. Przez większość meczu EKS z KPR na prowadzeniu były zawodniczki Edyty Majdzińskiej, które popełniły mniej błędów od elblążanek i wygrały 30:26. - Dużo własnych strat spowodowało, że przegrałyśmy z Kobierzycami. One to mądrze wykorzystały i mogły się cieszyć z wygranej - powiedziała po zakończeniu turnieju Joanna Waga. - Ogólnie turniej był jak najbardziej pożyteczny. Oba mecze miały na celu w dalszym ciągu zgrywanie się i pracę nad tym, co jeszcze nie do końca nam wychodzi. Było sporo fajnego grania, ale jeszcze dużo pracy przed nami. Nowe zawodniczki coraz pewniej czują się w zespole - podsumowała rozgrywająca Startu.

Przed piłkarkami EKS kolejne dwa mecze kontrolne. We wtorek o godz. 18 i w środę o godz. 12 zmierzą się na własnym parkiecie z mistrzyniami Polski. Niestety spotkania zostaną rozegrane bez udziału publiczności, jednak transmisje z obu meczów będzie można śledzić na kanale zobacz.tv