Trzecia porażka Startu z mistrzyniami

Piłkarki ręczne Startu Elbląg po raz trzeci w sezonie 2020/2021 przegrały z mistrzyniami Polski. Dziś (6 marca) podopieczne Andrzeja Niewrzawy przegrały w Lublinie 24:29. Kolejnym rywalem elblążanek będzie Piotrcovia, z którą w przyszłym tygodniu rozegrają dwa mecze.

Elbląska drużyna udała się do Lublina z zamiarem zrewanżowania się mistrzyniom Polski za dwie porażki w bieżącym sezonie. W pierwszej rundzie lublinianki wygrały u siebie 30:29, w Elblągu natomiast zwyciężyły 25:22. W trzecim spotkaniu zagrać nie mogła Hanna Yashchuk oraz Joanna Gędłek, za to z niezłej strony pokazała się Justyna Świerczek, trafiając do siatki rywalek dziewięć razy. - Wierzymy, że przywieziemy kolejne punkty do Elbląga, a przy tym zaprezentujemy kawał dobrej piłki ręcznej - mówiła przed meczem Nikola Szczepanik. Niestety piłkarkom EKS nie udało się urwać chociażby punktu i zmniejszyć dystansu do szóstego JKS Jarosław.

Mecz rozpoczął się od celnego rzutu Justyny Świerczek. W kolejnych akcjach elblążanki albo rzucały w bramkarkę albo myliły się przy podaniach i gospodynie zdobyły cztery bramki z rzędu. Niemoc Startu, po 6 minutach, przerwała autorka pierwszego gola w tym pojedynku, która w krótkim czasie dorzuciła kolejne dwie bramki, wyprowadzając swoją drużynę na prowadzenie 5:4. Rozgrywająca EKS grała nie tylko na swojej nominalnej pozycji, trener Andrzej Niewrzawa desygnował ją także do gry na skrzydle, w miejsce Milicy Rancić i tu również radziła sobie całkiem dobrze. Mistrzynie Polski szybko doprowadziły do wyrównania i kilkukrotnie na tablicy wyników widniał remis. Od stanu 7:7 gra elblążanek się załamała, popełniały błąd za błędem przy rozgrywaniu piłki, sędziowie odgwizdali także faule ofensywne, a gospodynie rzuciły cztery bramki z rzędu. W końcu, w 23. minucie, przez defensywę MKS przedarła się Aliona Shupyk. W kolejnych akcjach kilkukrotnie skutecznie interweniowała Magdalini Kepesidou, jednak lublinianki utrzymały przewagę i na przerwę udały się przy wyniku 13:9.

Po zmianie stron zespoły zdobywały bramki naprzemiennie, do stanu 16:12. Przez kolejne trzy minuty do siatki trafiały tyko elblążanki, dzięki czemu udało się zminimalizować straty do jednego gola. Chwile później ze skrzydła trafiła Nikola Szczepanik, a do remisu po 17 doprowadziła Justyna Świerczek. Po przerwie zarządzonej na prośbę Moniki Marzec, jej podopieczne poprawiły skuteczność w ofensywie, a elblążanki rzucały piłkę wprost w ręce rywalek, bądź niedokładnie podawały do kołowej. Gospodynie zanotowały serie pięciu trafień i w 48. minucie tablica wyników wskazywała 23:18. W kolejnych akcjach zawodniczki obu drużyn kilkukrotnie zostały odesłane na ławkę kar, nadal jednak skuteczniejsze były miejscowe piłkarki, a elblążanki notowały przestoje. Lublinianki grały na luzie, o czym świadczy wrzutka Marty Gęgi do Joanny Gadziny, zwieńczona golem. W 56. minucie MKS odskoczył już na siedem bramek, przyjezdnym udało się nieco zmniejszyć dystans i mecz zakończył się wynikiem 29:24.

MKS Perła Lublin - EKS Start Elbląg 29:24 (13:9)

MKS: Gawlik, Razum, Wdowiak - Szarawaga 5, Nocuń 5, Rosiak 4, Gęga 4, Królikowska 2, Nosek 2, Gadzina 2, Balsam 1, Vinyukova 1, Więckowska 1, Tatar 1, Achruk 1, Anastacio.

Start: Kepesidou, Pająk - Świerczek 9, Shupyk 6, Szczepanik 5, Choromańska 2, Stapurewicz 2, Waga, Boijcić, Cygan, Agovic, Rancić, Pękala.

Zobacz tabelę i terminarz PGNiG Superligi kobiet.

10 marca Start zagra na wyjeździe z Piotrcovią o awans do półfinału Pucharu Polski, natomiast cztery dni później, już na własnym parkiecie, powalczy o ligowe punkty z tą samą drużyną.

Patronem medialnym Startu jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl