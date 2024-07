Al Dach, czyli profesjonalna obróbka blach

(fot. Mikołaj Sobczak)

- Al Dach to firma rodzinna. Mój ojciec był dekarzem, fach przeszedł z ojca na syna. Wykonałem tysiące obróbek blacharskich, wiele z nich na nowych inwestycjach deweloperskich – mówi Andrzej Lubowiecki, który razem z żoną Małgorzatą prowadzą firmę. Zapraszają do siedziby przy ul. Łęczyckiej 24 D, by przekonać się na własne oczy, jak wygląda profesjonalna obróbka blach. Zobacz zdjęcia.