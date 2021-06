Angielski dla dzieci online – czy warto?

Lekcje online stały się czymś powszechnie znanym. W ostatnim czasie w wielu krajach wdrożono zdalne nauczanie. Tym samym coraz więcej rodziców oraz dzieci przekonuje się o zaletach takiej formy edukacji. A takich zalet jest naprawdę sporo! Jest to łatwe, tanie i efektywne rozwiązanie. Dzięki temu możemy się uczyć, gdzie tylko chcemy – a nie w fizycznej lokalizacji. Jest to duże ułatwienie szczególnie dla osób mieszkających w małych miejscowościach, na wsiach i trudnym dojazdem do większych ośrodków miejskich. Niestety nierówności w dostępie do edukacji wciąż występują. Na szczęście Internet dotarł już niemal wszędzie, a wraz z nim nowe możliwości.

Angielski dla dzieci online to nowoczesne i innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na naukę każdemu dziecku, niezależnie od tego, gdzie mieszka. To także wygodne rozwiązanie dla rodziców. Czy warto inwestować w tego typu lekcje? Czy są one dobrym pomysłem? Jeśli tak – to na co zwrócić uwagę, wybierając szkołę języka angielskiego? Na te wszystkie pytania odpowiadamy w tym artykule.

Dlaczego warto zdecydować się na angielski dla dzieci online?

Jak już pisaliśmy, powodów, dla których warto zainteresować się angielskim online, jest sporo. Główną zaletą jest oczywiście wygoda. Tradycyjne szkoły, które mają swoje fizyczne siedziby, wymagają dojazdu do nich. Co zabiera cenny czas – oraz bardzo często również nerwy. Zapracowani rodzice, tym bardziej jeśli mają kilkoro dzieci, muszą często się naprawdę nagimnastykować, aby odpowiednio płynnie zorganizować czas swój oraz potomków. Nie jest to łatwe zadanie. Szczególnie w dużych miastach może być problem z korkami oraz ze znalezieniem miejsca do parkowania. Dodatkowo dochodzi problem z terminem zajęć. W szkołach stacjonarnych zazwyczaj uczy się w grupach, a lektorzy mają ściśle określony godziny dla konkretnych klas. Nawet jeśli nauka odbywa się indywidualnie, zazwyczaj jesteśmy dość mocno ograniczeni grafikiem.

Angielski dla dzieci online często prowadzony jest w wygodny i elastyczny sposób. Rodzice mają większą dowolność wyboru terminów i godzin (np. szkoła języka angielskiego dla dzieci Novakid daje pełną swobodę w kwestii dobierania dat spotkań). Co więcej – nie jesteś ograniczony miejscem! Wystarczy, że będziesz miał ze sobą laptop czy tablet oraz dostęp do Internetu. To wystarczy, by przeprowadzić lekcje gdziekolwiek na świecie! Szczególnie przydatne, jeśli chodzi o okres wakacyjny.

Przerwa w nauce może być niekorzystna dla dziecka. Przede wszystkim, zapomni ono sporą część z przerobionego materiału. Po powrocie do szkoły, zamiast postępów, będzie zmuszone nadrabiać materiał. Może się to wiązać ze stresem – który jest szkodliwy nie tylko dla dorosłych, ale także dzieci. Przewlekły stres związany ze szkołą może wiązać się z ogólną niechęcią do edukacji. Dzięki lekcjom angielskiego online dzieci będą miały stały kontakt z językiem, niezależnie od tego, czy są wakacje, czy przerwa świąteczna. Angielski w formie zabawy sprawi, że zajęcia nie będą kojarzyły się jedynie z nudą i przykrym obowiązkiem! Wybierając szkołę, upewnij się, że system nauczania jest w niej dostosowany do poziomu i wieku uczniów. Badania wykazują, że nauka w formie (czy z elementami) zabawy to skuteczna metoda, która przynosi rewelacyjne efekty!

Angielski dla dzieci online to także sposób na oszczędności. Dobre szkoły w cenie zajęć udostępniają dodatkowe materiały, lekcje, zadania domowe. A wszystko to zazwyczaj znajduje się również online! Dzięki temu nie musisz dodatkowo inwestować w podręczniki, zeszyty ćwiczeń i inne pomoce naukowe.

Wybierając szkołę języka angielskiego online dla dzieci, upewnij się, że spełnia ona wszystkie ważne i istotne cechy (które wymienialiśmy w tym artykule). Sprawdź dokładnie program, umów się na darmową lekcję próbną.

