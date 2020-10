"Barwny" sklep

Ten budynek przy ul. 12 Lutego do niedawna szpecił swoim wyglądem. Właśnie przeszedł gruntowny remont, a w środku swoje miejsce znalazł sklep elbląskiej firmy Barwy Haft i Nadruk.

- Kiedyś w tym miejscu były pierwsze hot-dogi w Elblągu. To były czasy, kiedy hot-dog to był jeszcze rarytas – wspomina pan Adam, którego spotkaliśmy na ul. 12 Lutego.

- Zegarmistrz tu był. Jak wracałam z randek w wieku jeszcze młodzieńczym, to zawsze mogłam zobaczyć, ile się spóźniłam do domu – śmieje się pani Magda, która w bloku przy ul. 12 Lutego mieszkała aż do ślubu.

- W zasadzie to dość długo ten budynek przedstawiał dość opłakany obraz, ale widzę, że coś się zmieniło... - mówi pan Krzysztof, którego spotkaliśmy przy przejściu dla pieszych.

Przy ul.12 Lutego zmieniło się bardzo dużo. Kiedyś obok była składnica harcerska. Przy okazji warto też przypomnieć, że ten kawałek ulicy nazywano czerwoną drogą, bo nawierzchnię wykonano z miału uzyskanego z pokruszonych cegieł. Przy 12 Lutego istniał też „czerwony domek”, który w 2010 roku został rozebrany i przeniesiony na Wyspę Spichrzów. Wzniesiono go na początku XX w. jako dom mieszkalny dla inż. Eduarda Borgstede, głównego konstruktora w stoczni Schichaua.

Dlaczego w ogóle o tym wspominamy? Ponieważ budynek przy ul. 12 Lutego , zaraz przy przejściu dla pieszych, przeszedł właśnie gruntowną modernizację. Widać, że właściciele włożyli w nią sporo pracy i zaangażowania. Cieszy oczy fasada, która wreszcie przestała szpecić swoim wyglądem.

Co od razu rzuca się w oczy? Duży szyld elbląskiej firmy Barwy Haft i Nadruk, która właśnie tam ulokowała swój Salonik Firmowy. Fanów siedziby firmy przy ulicy Wiejskiej uspokajamy: tam w dalszym ciągu mieści się produkcja, wzorcownia oraz obsługa klienta Barw Haft i Nadruk.

W Saloniku Barwy można kupić najbardziej potrzebne w obecnych czasach produkty jakimi są maseczki, przyłbice, pół przyłbice. Maseczki zaprojektowane i szyte są w wielkościach dla dzieci, kobiet i mężczyzn. Dzięki uchwyceniu różnic w budowie twarzy oraz wyprofilowaniu, maseczki bardzo dobrze spełniają swoja funkcję podczas użytkowania. Podczas rozmowy materiał nie obsuwa się z twarzy oraz nie wchodzi do ust. Maseczki są oferowane w różnych kolorach. Dla tych, którzy lubią standard proponowane są kolory ciemne i stonowane. Bardziej odważni i kreatywni mogą liczyc na jaskrawe i rzucające się w oczy barwy.

Maseczki oraz dużo, dużo więcej innych produktów można kupić i zamówić w nowym sklepie Saloniku Firmowym BARWY. O tym w co może zaopatrzyć sie Sw. Mikołaj w tym miejscu napiszemy w następnym artykule.

Sklep Barwy Haft i Nadruk

ul. 12 Lutego

czynny: pon – pt: 10 – 18

sobota: 11 – 13

www.barwy.net.pl

---- artykuł promocyjny ----