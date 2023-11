 Co kryje historia Twojego samochodu? Odkryj to z autoDNA!

Każdy samochód ma historię, która może kryć wiele tajemnic i istotnych informacji. Przed zakupem auta, warto dowiedzieć się, jak można odkryć te tajemnice i zrozumieć, co kryje historia samochodu. Jednym z pomocnych narzędzi jest serwis autoDNA, który pozwala odkryć kluczowe informacje na temat historii samochodu. Jakie dane są dostępne w raporcie, jak je zinterpretować, i dlaczego są ważne? O tym w poniższym artykule.

Jak sprawdzić historię samochodu?

Kupno używanego samochodu to inwestycja, która wymaga dokładnej analizy i przemyślanej decyzji. Przed dokonaniem zakupu warto poznać całą historię pojazdu. Pozwala to uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Istnieją jednak serwisy, które pozwalają na dokładne zbadanie historii samochodu. Jednym z takich narzędzi jest serwis AutoDNA.

Serwis AutoDNA umożliwia uzyskanie raportu historii pojazdu na podstawie numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN). Zawiera on informacje na temat przebiegu, historii serwisowej, ewentualnych wypadków, historii właścicieli, przeznaczenia samochodu (taxi, Uber, Bolt), wadach fabrycznych i innych kluczowych danych. Umożliwia to uzyskanie kompleksowego obrazu historii pojazdu i weryfikację jego stanu technicznego.

Możesz również skorzystać z oficjalnej, rządowej strony historia pojazdu.gov.pl. Pozwala ona uzyskać informacje na temat historii pojazdu, ewentualnych zdarzeń drogowych i danych technicznych, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

Jak korzystać z autoDNA?

AutoDNA to serwis, który oferuje raporty historii pojazdu na podstawie numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN). Proces uzyskania jest niezwykle prosty — dane otrzymasz po wykonaniu kilku kroków:

- Krok 1 - znajdź numer VIN pojazdu

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) to klucz do sprawdzenia historii samochodu. VIN zazwyczaj znajduje się na tabliczce znamionowej na desce rozdzielczej lub na drzwiach kierowcy.

- Krok 2 - odwiedź stronę AutoDNA

Przejdź do oficjalnej strony internetowej AutoDNA (autodna.pl).

- Krok 3 - wpisz numer VIN

Wprowadź 17-znakowy numer VIN w pole widoczne na głównej stronie serwisu autoDNA

- Krok 4 - sprawdź dostępne raporty

Na stronie głównej autoDNA dowiesz się, jakie informacje są dostępne dla pojazdu, dla którego wprowadziłeś numer VIN. Zdecyduj, czy chcesz kupić dostępne raporty dla sprawdzanego numeru VIN i wygenerować je w formacie .pdf wybierając opcję "Przejdź do kasy" dostępną w koszyku zakupowym po prawej stronie.

- Krok 5 - dokonaj płatności

Po wprowadzeniu numeru VIN wybierz opcję płatności. AutoDNA oferuje różne pakiety raportów, które różnią się zakresem informacji i ceną. Wybierz pakiet, który odpowiada Twoim potrzebom.

- Krok 6 - poczekaj na raport

Po dokonaniu płatności poczekaj na przetworzenie danych i przygotowanie raportu. Trwa to zazwyczaj kilka minut.

- Krok 7 - odbierz raport

Po przygotowaniu raportu zostaniesz poinformowany, że jest dostępny do pobrania. Możesz go pobrać ze strony internetowej, ale też otrzymasz go na swoją skrzynkę e-mail.

- Krok 8 - sprawdź zawartość raportu

Po otrzymaniu raportu AutoDNA dokładnie go przeczytaj i zinterpretuj. Raport zawiera kluczowe informacje na temat historii pojazdu, takie jak przebieg, historię serwisową, ewentualne wypadki i wiele innych, które pozwolą Ci ocenić stan techniczny pojazdu.

Co zawiera raport historii pojazdu?

Raport historii pojazdu dostarczany przez serwis AutoDNA zawiera bogatą gamę informacji na temat danego samochodu. Wśród danych, jakie zawiera, znajdują się m.in.:

- Informacje o tym czy pojazd był kradziony.

- Informacje czy pojazd posiada historię uszkodzeń/historię wypadkową?

- Czy były i jakie były wcześniejsze odczyty przebiegów oraz ostatni odnotowany przebieg?

- Jakie było wcześniejsze przeznaczenie pojazdu taxi (Uber, Bolt), nauka jazdy, pojazd dealera, pojazd z leasingu, pojazd z wypożyczalni, i wiele innych.

- Czy i jakie są daty rejestracji pojazdu? (dane o pierwszej rejestracji pojazdu w kraju lub za granicą).

- Informacje o ewentualnym złomowaniu pojazdu.

- Czy jest i do kiedy jest ważne badanie techniczne pojazdu i ubezpieczenie?

- Czy auto posiada usterki fabryczne?

- Zdjęcia z eksploatacji pojazdu.

- Czy pojazd posiada wady prawne (zastaw skarbowy)?

- Dane techniczne pojazdu.

Dlaczego pobranie raportu z historii pojazdu jest ważne?

Kupno używanego samochodu to ważna decyzja. Niezbędne jest jej właściwe przeanalizowanie i sprawdzenie stanu technicznego pojazdu. Raport od autoDNA dostarcza różnych informacji na temat historii danego pojazdu.

Jednym z głównych powodów, dla których raport historii pojazdu jest tak istotny, jest bezpieczeństwo. Informacje o ewentualnych wypadkach i uszkodzeniach pozwalają ocenić stan techniczny auta. To z kolei pozwala uniknąć pojazdów, które mogą mieć ukryte uszkodzenia stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów.

Kolejnym kluczowym aspektem jest zgodność informacji z opisem pojazdu. Pozwala on zweryfikować, czy to, co podaje sprzedawca, jest zgodne z rzeczywistością i uniknąć m.in. oszustw związanych z cofaniem licznika lub ukrywaniem istotnych informacji o stanie pojazdu.

Dane te są również pomocne w przypadku samochodów z problemami prawnymi, takimi jak zastawy skarbowe, raport historii pojazdu pomaga uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji w tym zakresie.

Wszystko to sprawia, że raport historii pojazdu pomaga w podjęciu świadomych decyzji zakupowych. Daje pewność, że kupujący wybiera pojazd, który spełni jego oczekiwania i potrzeby i pozwoli cieszyć się bezpiecznym i satysfakcjonującym użytkowaniem pojazdu. Śmiało można powiedzieć, że raport historii pojazdu jest narzędziem niezastąpionym dla każdego, kto planuje zakup używanego samochodu.

--- artykuł sponsorowany ---