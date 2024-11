 Ekologizacja kultury: Jak instytucje kultury mogą wspierać zieloną politykę miast?

21 listopada 2024 roku w Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu odbędzie się konferencja „Ekologizacja kultury – o ekologicznych praktykach w instytucjach kultury”. Wydarzenie zgromadzi ekspertów, praktyków oraz przedstawicieli samorządów, aby omówić kluczowe kwestie dotyczące włączania działań proekologicznych do przestrzeni kultury. Kulminacyjnym punktem konferencji będzie debata na temat roli instytucji kultury w realizacji zielonej polityki miejskiej, z udziałem przedstawicieli władz lokalnych, która odbędzie się 22 listopada.

Program konferencji, 21.11.2024

9:00 – 9:30 – Rejestracja

9:30 – 10:00 - Otwarcie konferencji, przywitanie Gości i uczestników

10:00 – 10:45 – wykład: Joanna Tabaka „Zielone Instytucje Kultury – dobre praktyki.”

10:45 – 11:30 – wykład: dr Kasper Jakubowski „Przez sztukę do natury: przestrzenie instytucji i wokół instytucji jako pole do rozmaitych działań proekologicznych. O czwartej przyrodzie, "zadziczaniu", sukcesji natury i budowaniu odporności w instytucjach kultury.”

11:30 – 12:15 – wykład: Krystyna Jędrzejewska-Szmek „Instytucje kultury jako kustosze natury: Jak galerie, szkoły i instytucje publiczne wspierają ochronę przyrody.”

12:15 – 13:00 – przerwa

13:00 – 14:30 – debata z prelegentami i przedstawicielami władz samorządowych dot. finansowania działań proekologicznych

14:30 – 15:00 – Zakończenie Konferencji „Ekologizacja kultury”

W ramach konferencji organizowane są również warsztaty, 22.11.2024

Warsztat Mozaika klimatyczna – 9:00 – 11:00, miejsce CSE Światowid w Elblągu

Warsztat ten umożliwia zdobycie wiedzy na temat kluczowych aspektów nauki o klimacie, obejmujących m.in. wzrost poziomu CO₂ w atmosferze, zakwaszenie oceanów oraz zaburzenia w obiegu wody. W trakcie zajęć uczestnicy poznają powiązania przyczynowo-skutkowe, ilustrujące wpływ zmian klimatycznych i deregulacji naturalnych mechanizmów na ekosystemy oraz na codzienne życie człowieka. Integralną częścią warsztatu będzie spacer po nieużytkach, podczas którego omówimy możliwości adaptacji i wykorzystania tych terenów do działań proekologicznych, wspierających lokalną bioróżnorodność i ochronę klimatu.

Prowadzący: dr Kasper Jakubowski

Start warsztatu: 9:00, miejsce – CSE „Światowid” w Elblągu

Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Zapisy: Konferencja Ekologizacja Kultury - warsztat Mozaika Klimatyczna (google.com)

Warsztat z recyklingu – 10:00 – 13:00 , miejsce CSE Światowid w Elblągu

Warsztat ten będzie poświęcony edukacji na temat zarządzania odpadami, praktycznym aspektom recyklingu oraz kształtowaniu postaw proekologicznych. Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami segregacji i przetwarzania różnych rodzajów odpadów, dowiadując się, jak skutecznie minimalizować ilość produkowanych śmieci w codziennym życiu.

Warsztat obejmie również praktyczne ćwiczenia, podczas których uczestnicy nauczą się kreatywnych sposobów przetwarzania odpadów i ponownego wykorzystywania materiałów. Zajęcia mają na celu nie tylko rozwijanie umiejętności w zakresie recyklingu, ale także promocję świadomego podejścia do ochrony środowiska.

Start warsztatu: 10:00, miejsce – CSE „Światowid” w Elblągu

Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Zapisy: Konferencja Ekologizacja Kultury - warsztat Recykling (google.com)

Prelekcje i dobre praktyki ekologiczne

Konferencja rozpocznie się o 9:00 rejestracją uczestników, a oficjalne otwarcie planowane jest na 9:30. Pierwszy wykład, „Zielone Instytucje Kultury – dobre praktyki”, wygłosi Joanna Tabaka, która przedstawi konkretne przykłady wdrażania rozwiązań ekologicznych w placówkach kulturalnych. Z kolei o godzinie 10:45 dr Kasper Jakubowski w swojej prelekcji „Przez sztukę do natury: przestrzenie instytucji i wokół instytucji jako pole do rozmaitych działań proekologicznych” opowie o możliwościach zintegrowania działań artystycznych z naturą. W szczególności skupi się na takich zagadnieniach jak „zadziczanie” oraz sukcesja natury – procesy przywracania naturalnych terenów i tworzenia zróżnicowanych ekosystemów wokół instytucji kultury.

Krystyna Jędrzejewska-Szmek, która rozpocznie swoją prelekcję o 11:30, omówi tematykę instytucji kultury jako „kustoszy natury”. W swoim wystąpieniu przedstawi, jak galerie, szkoły i placówki publiczne mogą wspierać ochronę przyrody, stając się miejscem wspólnej troski o lokalne środowisko.

Debata o zielonej polityce miast i finansowaniu ekologii w kulturze

Po serii wykładów, o godzinie 13:00 odbędzie się debata, która zgromadzi prelegentów oraz przedstawicieli władz samorządowych. Dyskusja skupi się na możliwościach finansowania działań proekologicznych w instytucjach kultury, a także na sposobach włączania tych instytucji w zieloną politykę miast. Przedstawiciele władz lokalnych będą mieli okazję omówić korzyści z takich działań, a także przedstawić swoje plany związane z rozwijaniem zielonych inicjatyw na poziomie samorządowym.

Warsztaty proekologiczne jako część konferencji

Oprócz wykładów i debaty, w ramach konferencji odbędą się także warsztaty skierowane do osób zainteresowanych praktycznymi aspektami ekologii. Pierwszy z nich, „Mozaika klimatyczna”, odbędzie się od 9:00 do 11:00 22 listopada, poprowadzi go dr Kasper Jakubowski. Uczestnicy poznają kluczowe aspekty nauki o klimacie, takie jak wzrost poziomu CO₂, zakwaszenie oceanów oraz zaburzenia w obiegu wody. Integralną częścią warsztatu będzie spacer po nieużytkach, w trakcie którego omówione zostaną możliwości ich adaptacji w celu wspierania bioróżnorodności i ochrony klimatu.

Drugi warsztat, „Recykling w praktyce”, odbędzie się od 10:00 do 13:00. Warsztaty te będą okazją do zdobycia wiedzy na temat zarządzania odpadami, zasad segregacji i przetwarzania różnych rodzajów materiałów. Uczestnicy nauczą się kreatywnych sposobów przetwarzania odpadów oraz rozwijania postaw proekologicznych w życiu codziennym.

Ekologizacja kultury – nowa ścieżka dla przyszłości

Konferencja „Ekologizacja kultury” to ważny krok w kierunku wspierania działań proekologicznych w instytucjach kultury. Dzięki zaangażowaniu ekspertów i przedstawicieli samorządów, wydarzenie to może stać się inspiracją dla instytucji kultury na poziomie lokalnym i krajowym, aby włączyć działania na rzecz ochrony środowiska do swoich działań, przyczyniając się tym samym do tworzenia bardziej zrównoważonych społeczności.

Sfinansowane przez Unię Europejską NextGenerationEU