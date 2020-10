Gdzie w Elblągu dobrze umyję auto?

Samochody mamy z konieczności i dla przyjemności. Niezależnie od marki i modelu samochód powinien być przede wszystkim bezpieczny i... czysty. Co zrobić, gdy pogoda za oknem nie sprzyja, temperatury niskie, a drogi błotniste? Jest sposób, by nasze auto wciąż lśniło czystością. Zobacz, jak robi to Myjnia Samochodowa Gosia. Zobacz zdjęcia.

Najpopularniejszym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa na drogach jest posypanie ich solą i żwirem. Auta szybko się brudzą, a środki te wpływają na stan karoserii. Jest jednak sposób, by ochronić nasze auto i ze spokojem przywitać sezon zimowy. Ręcznie, dokładne i kompleksowe woskowanie. Warto też zadbać o wnętrze swojego auta i dokładnie wyczyścić wszystkie powierzchnie. Na elbląskim podwórku takie usługi wykonuję Myjnia Samochodowa „Gosia”. Sześć lat doświadczenia, świetna lokalizacja oraz szeroka gama usług tym wyróżnia się Myjnia Gosia na tle konkurencji. Dodatkowo pracownikami firmy są pasjonaci, dla których samochód to coś więcej niż środek transportu. Każdy kto do nas przyjedzie jest traktowany wyjątkowo, bo każde auto i wymagania właściciela są inne. Myjnia Ręczna Gosia pracuje na najlepszych, specjalistycznych środkach. Jest dystrybutorem firmy Tenzi, uznanego polskiego producenta środków czystości w branży samochodowej. Ta sama firma zapewnia szkolenia w zakresie Car Line Auto Detailingu. Na co dzień w myjni wykorzystuje się najnowsze technologie, dzięki temu czyszczenie trwa nawet do godziny. Bardzo wygodną opcją dla klienta jest usługa door-to-door, w ramach której pracownik myjni odbiera od klienta auto, wykonuje zleconą usługę, po czym odstawia pojazd właścicielowi. Wybierając firmę „Gosia”, masz gwarancję profesjonalizmu, zarówno jeżeli chodzi o obsługę, jak i jakość wykonanych usług. Myjnia Ręczna „Gosia” al. Grunwaldzkiej 2 bud. 28/1 poniedziałek - piątek godz. 8.00-16.00 sobota godz. 8.00-13.00 rezerwacja telefoniczna: 536 811 111 do godziny 15.00 --- artykuł promocyjny -

