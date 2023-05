 IT Contracting - jakie korzyści przynosi dla przedsiębiorstw?

Zmiany na rynku pracy dotyczą nie tylko obszaru kompetencji, ale także formy zatrudnienia. Coraz większą popularnością cieszy się outsourcing pracowników. Dotyczy to w szczególności tych zawodów, w których duży nacisk kładzie się na pracę projektową i zdalną. Jakie korzyści przynosi przedsiębiorcom IT Contracting? Czy pracownicy również doceniają tę formę współpracy? Podpowiadamy!

Czym jest IT Contracting i kiedy najlepiej się sprawdzi?

IT Contracting to umowa zawiera między przedsiębiorstwem a specjalistą realizującym usługi z branży informatycznej (lub firmą, która pośredniczy w zatrudnieniu) na określony czas. IT Contracting to jedna z form outsourcingu, która może dotyczyć jednego pracownika (Body Leasing) lub zespołu pracowników (Team Leasing).

IT Contracting najlepiej się sprawdzi w przypadku projektów krótkoterminowych lub podzielonych na kilka etapów, które wymagają wsparcia specjalistów z wielu dziedzin.

3 korzyści wynikające z IT Contractingu dla przedsiębiorców

1. Redukcja kosztów

IT Contracting pozwala znacznie ograniczyć koszty związane z zatrudnieniem pracowników. Dzięki takiej formie współpracy pracodawca nie musi odprowadzać składek na ZUS czy ubezpieczenia społeczne. Nie ponosi także innych kosztów związanych z utrzymaniem pracowników, np. dofinansowaniem wypoczynku, kart sportowych czy medycznych. Wszystkie koszty związane z pozyskaniem i utrzymaniem pracowników outsourcingowanych pokrywa firma zewnętrzna, a pracodawca płaci jedynie za obsługę oraz godziny pracy danego specjalisty.

2. Większa elastyczność w planowaniu projektów

IT Contracting pozwala w sposób bardziej elastyczny podchodzić do zatrudnienia. W przypadku wzrostu zapotrzebowania na usługi informatyczne przedsiębiorstwo może wynająć dodatkowego specjalistę. Po zakończeniu projektu firma może bez zbędnych formalności zakończyć współpracę i rozwijać inne, bardziej dochodowe w danym momencie projekty bez nadwyrężania budżetu.

3. Dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników

Outsourcing specjalistów IT pozwala przez określony czas korzystać z wiedzy i doświadczenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów. W przypadku współpracy z agencją HR wszystkie obowiązki związane z rekrutacją spoczywają na barkach firmy zewnętrznej oferującej outsourcing. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi poświęcać czasu na tworzenie strategii rekrutacyjnej czy przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych. Obowiązek dostarczenia wyspecjalizowanych pracowników spoczywa na firmie zewnętrznej.

Współpraca z agencją HR a IT Contracting – jak to wygląda w praktyce?

IT Contracting to jedna z usług oferowanych przez agencje HR. To wygodne rozwiązanie, które doceniają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Osoby świadczące usługi w ramach outsourcingu najbardziej cenią elastyczność i możliwość zdobycia zróżnicowanego doświadczenia, dzięki pracy przy projektach dla wielu firm. IT Contracting jest atrakcyjnym rozwiązaniem m.in. dla tych, którzy nie są na stałe związani z jednym miejscem, lecz dużo podróżują.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź: https://hrk.pl/pl/it-contracting.

--- artykuł sponsorowany ---