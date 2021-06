Jak skutecznie dezynfekować wodę pitną?

Mikroorganizmy znajdujące się w wodzie mogą mieć znaczący wpływ nie tylko na doznania smakowe, ale również na nasze zdrowie. Warto więc się ich pozbywać, najlepiej przy użyciu specjalistycznych sprzętów, dostosowanych pod względem parametrów użytkowych.

Pod tym względem doskonale sprawdzają się lampy UV, które są szeroko stosowane przez firmy wodociągowe. Ich działanie opiera się na sprawdzonej, bardzo dobrze przetestowanej technologii, gwarantującej pełną skuteczność działania.

W jaki sposób działają lampy UV dla wodociągów?

Do czynienia mamy z urządzeniami nowoczesnymi, które jednak korzystają z metod znanych od wielu lat. Generują one bowiem promieniowanie w zakresie UVC, deaktywujące wszelkie szkodliwe mikroorganizmy znajdujące się w wodzie pitnej. Dzięki temu sprawiają, że staje się ona w pełni bezpieczna i zdatna do spożycia. Wysoka skuteczność lamp sprawia, że w wielu przypadkach całkowicie zastępują one przestarzałe systemy, oparte na przykład na chlorze.

Warto podkreślić, że promieniowanie UVC jest fragmentem spektrum światła emitowanego przez słońce (UV). W przyrodzie jest ono jednak „zatrzymywane” przez warstwę ozonową ziemi. Do czynienia mamy więc z czymś naturalnym, nie zaś środkami chemicznymi.

Uzdatnianie wodą technologią UV – największe zalety

Dyskutując na temat procesów dezynfekcji wody, nie można pomijać kwestii związanych z ich skutecznością. Pod tym względem omawiana technologia od lat spełnia wszystkie kryteria – zwłaszcza w przypadku takich bakterii jak Clostridium oraz Legionella. Najlepszym na to dowodem jest fakt, iż w największych na świecie stacjach uzdatniania montowane są właśnie lampy UV do wody.

Odpowiednie regulowanie dawek promieniowania zapewnia efekt w postaci wody pozbawionej szkodliwych mikroorganizmów. To jednak nie wszystko, ponieważ technologia ta niesie za sobą znacznie więcej korzyści, o których także warto wspomnieć.

- Lampy UV w żaden sposób nie wpływają na smak i zapach wody. Dzięki temu pozostaje ona nie tylko czysta, ale i smaczna.

- Omawiane systemy dezynfekcji nie wymagają użycia dodatkowych środków chemicznych. W wielu przypadkach pozwalają na ich znaczne ograniczenie przez wodociągi.

- Technologia UV neutralizuje nie tylko bakterie, ale również wirusy. Stanowi więc doskonałą barierę ochronną przed licznymi chorobami oraz innymi dolegliwościami.

Ze względu na sposób działania, lampy generujące promieniowanie UVC bardzo często zastępują chlor lub zmniejszają jego zużycie. W znaczny sposób wpływa to na jakość wody wodociągowej, a także poprawę bezpieczeństwa mikrobiologicznego.