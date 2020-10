Jak zbudowane są wyciągarki samochodowe?

Wyciągarki samochodowe stanowią prosty układ mechaniczny, który pozwala na wyciąganie naszego pojazdu z opałów. W zależności od typu wyciągarki, jej konstrukcja może być bardzo różna.

Jakie są rodzaje wyciągarek samochodowych?

Konstrukcja wyciągarki związana jest przede wszystkim z typem silnika — może to być silnik elektryczny, mechaniczny lub hydrauliczny. Istnieją jednak także wyciągarki ręczne — te nie mają własnego zasilania, a to my jesteśmy ich „napędem”. Silnik nawija linę na bęben, który jest ponadto regulowany przekładnią zębatą. Całość zabezpieczona jest odpowiednim hamulcem, który zadziała, jeśli lina przestanie być ściągana z bębna. Konstrukcja na pierwszy rzut wydaje się prosta. Jak widać, jest tu jednak kilka elementów, które mogą ulec uszkodzeniu. Dlatego warto stawiać na wyciągarki z jak najlepszych materiałów.

Zastosowanie typów wyciągarek — która wyciągarka sprawdzi się w Twoim wypadku?

Wyciągarki stworzone zostały z myślą o różnych zadaniach. O ile modele ręczne służą przede wszystkim osobom, które mają off-roadowe zacięcie, ale nie chcą wydawać dużych pieniędzy, a ich pojazd nie waży zbyt wiele, o tyle wyciągarki hydrauliczne pozwalają na podnoszenie naprawdę bardzo ciężkich ładunków. Gdzie jednak sprawdzi się każdy z tych typów, gdy uwzględnimy rozmaite konstrukcje silnika? Oto przykłady:

- Wyciągarka ręczna — służy do prostych zastosowań. Nie ma dużej mocy, pozwala jednak na skuteczne wyciągnięcie np. skutera, który wpadł do rowu.

- Wyciągarka mechaniczna — wiele pojazdów, które przeznaczone są stricte do off-roadu ma wbudowaną wyciągarkę mechaniczną. To dosyć inwazyjna instalacja — zdecydowanie się wyróżnia i ciężko dokonać jej demontażu. Jest ona zasilana przez silnik pojazdu.

- Wyciągarka elektryczna — najpopularniejszy typ wyciągarki. Nadaje się zarówno do off-roadu, jak i jazdy codziennej. Jest bardzo wygodna, lekka i charakteryzuje się całkiem sporą mocą. Zapewne dlatego to właśnie ona najczęściej jest wybierana przez klientów. Stała się w ostatnich latach praktycznym synonimem słowa „wyciągarki samochodowe”.

- Wyciągarka hydrauliczna — je znajdziemy raczej w zastosowaniach profesjonalnych. Są one stosunkowo powolne, ale za to charakteryzuje je ogromna moc. Instalacje hydrauliczne są dosyć drogie w utrzymaniu — już same maszyny tego typu kosztują niemało. Dlatego wyciągarki hydrauliczne znajdziemy w warsztatach, stoczniach, magazynach — wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność i potężny uciąg!

Na co jeszcze zwrócić uwagę, gdy myślimy o zakupie wyciągarki?

Zakup wyciągarki to spora odpowiedzialność. Na pewno trzeba wziąć pod uwagę, jaką masę ma pojazd (lub pojazdy), które zazwyczaj zdarzy lub może nam się zdarzyć wyciągać. Jeśli kupujemy wyciągarkę do auta, rekomendowany wybór to ta elektryczna – to po prostu gwarancja niskiej ceny, niezawodności i wysokiej mocy. Co do zasady moc wyciągarki powinna wynosić 150% maksymalnej wagi pojazdu. Pamiętajmy, żeby stawiać na produkty wysokiej jakości.

Na stronie dragonwinch.com znajdą Państwo ofertę jednego z najbardziej znanych w świecie off-roadu polskich producentów. Jest to ważny gracz rynkowy, który wypracował sobie renomę w takich krajach jak Chiny czy USA. To wyciągarki najwyższej jakości, które mogą służyć do bardzo różnych zastosowań — od dodatkowego wsparcia w przypadku łodzi, po doskonały osprzęt do wycieczki za miasto. Wreszcie, gdy mowa o montażu wyciągarki na lawecie, możemy polecić artykuł Wyciągarki samochodowe do lawety — jak dobrać właściwą. Znajdą tam Państwo kilka praktycznych porad, jak się do tego skutecznie zabrać.

--- artykuł promocyjny ---