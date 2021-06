Jakie są nietypowe kulinarne upodobania Polaków?

Oprócz polskiej, swojskiej kuchni na przestrzeni ostatnich lat upodobaliśmy sobie również różne potrawy światowej kuchni. Prym wiodą oczywiście przysmaki kuchni włoskiej. Nie do pobicia są wszelkie pizza oraz różne makarony. Ze względu na to, że lubimy jeździć do Grecji, to siłą rzeczy tamtejsze przysmaki śmiało wprowadzamy do naszego menu. Co jeszcze lubimy jeść?

Czas na przystanek Gruzja

Gusta Polaków ciągle się zmieniają, tak samo jak zmieniają się kierunki, w które lubimy jeździć na urlop. Gruzja staje się coraz bardziej popularna, za sprawą swojej kapitalnej przyrody, cen i oczywiście jedzenia. Gruzińskie kulinaria to unikalna mieszanka, w której przenikają się wpływy europejskie i orientalne. Wszystko to przez to, że tereny tego kraju przez wieki były areną, na której ścierały się różne wpływy. To w rezultacie dało wybuchową, ale niezwykle smaczną mieszankę. Inspiracje z wielu stron świata można znaleźć w różnych miejscach. A jakie potrawy gruzińskie przypadły nam do gustu, również za sprawą sporej liczby piekarni i restauracji promującej tę właśnie kuchnię? Są to oczywiście aromatyczne pierożki chinkali, przypominające nieco kołduny. Wypełnione są mięsem oraz rosołem i smakują wybornie. Oprócz tego należy zwrócić uwagę na treściwą zupę charczo oraz kurczaka czkmeruli w sosie czosnkowym. Coraz większą popularnością cieszą się też u nas szybkie gruzińskie dania takie jak choćby chaczapuri, czyli placek z różnymi dodatkami (ser, mięso, jajko), serwowany samodzielnie, lub jako dodatek do innych potraw.

Kuchnia Orientu ma wiele imion

Bardzo często Polacy opowiadają, że uwielbiają kuchnię azjatycką. Ale co to tak naprawdę znaczy? Azja to niesamowity konglomerat przeróżnych wpływów, niejednorodny, i to również tyczy się kuchni. Istnieje niezliczona ilość kuchni regionalnych, które same w sobie są wystarczająco atrakcyjne dla zachodniego turysty. Nie sposób poznać je wszystkie. Często znajdziemy potrawy z tego kontynentu, które coraz częściej podbijają polskie serca i przy okazji podniebienia. W ramach szeroko pojętej kuchni azjatyckiej mamy kuchnię chińską, czyli kaczkę po pekińsku, pierożki dim sum i słynne sajgonki. Inni uwielbiają potrawy rodem z Tajlandii, również za sprawą wojaży. Tajska kuchnia to mieszanka firmowa, w której znajduje się wiele smaków. Idealnym przykładem jest tu zupa tom yam czy sycący pad thai. A co słychać z kolei w Japonii? Stąd pochodzi kultowe już sushi, ale to nie wszystko. Coraz większą popularnością cieszy się też ramen. Indie z kolei to kolebka dań, które kochają ludzie na całym świecie: kurczak tikka masala czy pierożki samosa to tylko niektóre z przykładów tej bogatej kuchni.