Nowoczesne kwiaty gumowane - jak żywe?

Nowoczesne kwiaty gumowane na pierwszy rzut okaz swoim wyglądem przypominają swoje żywe odpowiedniki, zachwycając dekoratorów wnętrz, florystów oraz osoby, które poszukują sztucznych rosli do dekoracji salonu, sypialni czy łazienki. Niespotykana precyzja wykonania, doskonałe odzwierciedlenie detali, materiał w dotyku przypominający naturalną roślinę i trwałość to tylko wybrane zalety kwiatów gumowanych.

Zastosowanie najnowocześniejszych technologii pozwala na osiągnięcie efektu, który zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów. Kwiaty z dodatkiem gumy można dowolnie modelować, dzięki czemu powstałe okazy kształtem przypominają swoje żywe odpowiedniki. Wysoka jakość użytych materiałów zapewnia bogaty koloryt kwiatków. Poza pięknym wyglądem gumowane kwiaty posiadają wszystkie pozostałe zalety sztucznych dekoracji - nie wymagają codziennej pielęgnacji, nie tracą kolorytu, zdobią wnętrza przez długi czas, niezależnie od warunków ich przechowywania.

Kwiatowe dekoracje z róż, dalii czy hortensji gumowanych

Kwiaty sztuczne jak żywe wykonane z gumy to najwyższej jakości okazy, których pełny kształt doda objętości bukietom, kompozycjom flowerbox, stroikom czy wieńcom. Można zastąpić nimi kompozycje z żywych kwiatów tworząc dekoracje weselne, aranżacje eventowe i wiele innych.

W sprzedaży jest wiele rodzajów gumowanych gałązek w wielu wariantach kolorystycznych - hitem tegorocznej sprzedaży są sztuczne hortensje w niebieskim odcieniu - zarówno te w pastelowym błękicie, jak i te trochę ciemniejsze. Kremowe hortensje sprawdzą się m.in. w aranżacjach nagrobnych czy aranżacjach glamour.

Niezmiennie, dużym powodzeniem cieszą się sztuczne róże. Okazałe i niemal jak żywe czerwone róże to wygodna alternatywa dla nietrwałych bukietów z kwiatów ciętych, zarówno do domu jak i na cmentarz. Sztuczne kwiaty gumowane w odcieniach bieli czy kremu są idealną propozycją do aranżacji ślubnych i weselnych. Klasyką wśród dekoracji wnętrz jest również bukiet sztucznych róż soft touch - sprawdzi się w domu, restauracji, hotelowym lobby, SPA czy salonie masażu.

Sztuczne kwiaty jak żywe? Hurtownia kwiatów sztucznych Bomm udowadnia, że to możliwe. W jej ofercie znajduje się szeroki wybór różnorodnych kwiatów gumowanych, w tym m.in. róż, hortensji, tulipanów, dalii, storczyków czy anturium. Nowoczesne wieczne kwiaty zdobią wnętrza przez wiele lat.

