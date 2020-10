Samochód na akumulator dla dzieci - jak wybrać odpowiedni model?

Dzieci uwielbiają naśladować dorosłych. Pragną tak, jak rodzice rozmawiać przez telefon, gotować, prasować i oczywiście prowadzić samochód. Dlatego producenci zabawek wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, chcąc spełniać marzenia maluchów i dbać o ich rozwój, od lat sprzedają zabawkowe komórki, mini kuchnie, plastikowe żelazka, a także auta na akumulator.

Samochód na akumulator dla dzieci, to masa radości dla każdego fana motoryzacji i nie tylko. Istnieje mnóstwo wersji pojazdów: wypasione bryki, motocykle, ciągniki siodłowe, quady, traktory, bolidy, a nawet koparki. Zaprojektowane zostały z myślą o tym, by do złudzenia przypominać te autentyczne, „dorosłe” modele. Twoje dziecko marzy o różowym BMW, czy złotym Mercedesie? A może chciałby zostać kierowcą ciężarówki jak tata? Pomóż mu spełnić sny! Radość malucha i świetna zabawa gwarantowane. To także ogromna frajda dla rodziców, szczególnie taty, który może sterować autkiem za pomocą pilota.

Dlaczego pojazd na akumulator to dobra zabawka?

To nie tylko spełnienie marzeń dziecka, czy taty. To także zabawka, która pomoże nawet najmłodszym poczuć się samodzielnym. Uczy przy tym spostrzegawczości i odruchu rozglądania się na drodze.

Starsze dzieci, które same już mogą kierować pojazdem, mają okazję nabrać zdolności bezpiecznej jazdy, a nawet uczyć się podstawowych zasad obowiązujących w ruchu ulicznym. Zabawa tym samochodem, to świetny sposób na spędzanie wspólnego czasu z tatą, który zaczyna wprowadzać pociechę w świat motoryzacji. Takie niewinne początki mają szansę zaowocować pasją na całe życie.

Samochód na akumulator dostosowany do wieku dziecka

Wybierając konkretny model dla dziecka, musisz koniecznie wziąć pod uwagę wiek młodego kierowcy. Samochodziki różnią się zarówno pod względem gabarytów, wagi, jak i mocy. Dla najmłodszych 2-3-latków zaleca się pojazd, który może być kontrolowany z zewnątrz, za pomocą dodatkowego pilota. Dzięki takiemu rozwiązaniu rodzice mają pewność, że nie spowoduje żadnej kolizji, ani nie trzeba będzie go gonić. Modele dla 2-latków posiadają zwykle profilowane fotele i 5-punktowe pasy, które zapewniają właściwą postawę i bezpieczeństwo. W przypadku 4-latków, dobrze spisują się samochody z jednym silnikiem i tylnym napędem. Starsze przedszkolaki mogą jeździć autem z napędem na 4 koła i dwoma silnikami elektrycznymi, które rozpędzą pojazd nawet do 10 km/h. Opcjonalnie mogą posiadać pasy bezpieczeństwa i dźwignię zmiany biegów.

Na co zwrócić uwagę kupując auto elektryczne dla dziecka?

Samochody różnią się wagą, mocą akumulatora, prędkością jego ładowania oraz czasem działania. Większe napięcie wiąże się z możliwością rozwijania większej prędkości, jednak zwykle są to parametry, które należy wybrać stosownie do wieku dziecka.

Kupując autko dla dziecka w wieku 2-3 lat, zwróć uwagę, by posiadało tzw. funkcję wolnego startu. Silnik rozpędza się w nim stopniowo, by nie przestraszyć kierowcy i przyzwyczaić go do ruchu. Ważną kwestią może być również poziom głośności, szczególnie w przypadku wrażliwego dziecka oraz wówczas, gdy pojazd będzie czasem używany wewnątrz domu.

O czym zatem powinieneś pomyśleć przed zakupem?

- Czy samochód powinien być jedno, czy dwuosobowy? - Jednoosobowe autka są lżejsze i mogą jeździć szybciej, niż te, które dają możliwość zabrania pasażera. Dwuosobowe modele mają większy udźwig i są niezastąpione w domach, gdzie jest dwójka dzieci w podobnym wieku.

- Waga dziecka – to niezwykle ważny czynnik w kwestii bezpieczeństwa. Dobrze jest wybrać model, który będzie posiadał „zapas” i starczy na dłużej, jednak nie decyduj się na pojazd, który w momencie zakupu nie nadaje się jeszcze dla Twojego malucha, bo brak możliwości korzystania z zabawki w pełni, to szybka droga do niepotrzebnej frustracji.

- Marka samochodu – na rynku możesz dostać wiele aut elektrycznych dla dzieci. Warto jednak wybrać spośród tych markowych. Zabawki sygnowane przez BMW, Audi, Mercedesa, Bentleya, Volkswagena, czy Jeepa, to najwyższa jakość. Wykonane są z plastiku pierwszej klasy, a cały mechanizm objęty jest gwarancją. Pojazd tego typu to spory wydatek, dlatego nie ma sensu ryzykować, że radość dziecka niespodziewanie zostanie przerwana awarią, czy pierwszą stłuczką.

- Dodatki – auto może być wyposażone w odtwarzacz MP3, bluetooth, Radio FM, wejście na kartę SD, wejście USB, amortyzatory na obie osie oraz tablicę rejestracyjną z imieniem.

Gdzie kupić auto akumulatorowe?

Możesz udać się do sklepu z elektroniką, który posiada w swojej ofercie tego typu pojazdy. Pojawiają się one również w sprzedaży w sieciowych sklepach z zabawkami i artykułami dziecięcymi. Najwygodniej jednak i najbardziej korzystnie cenowo, jest dokonać zakupu przez internet. Bardzo duży wybór pojazdów licencyjnych znajdziesz na ramiz.pl. Aby łatwo wybrać model dostosowany do Twojego dziecka i Waszych potrzeb, przefiltruj interesujące Cię parametry. Jeżeli nie masz pewności, który samochód będzie najbardziej odpowiedni, skontaktuj się z obsługą, która pomoże Ci dokonać właściwego zakupu.