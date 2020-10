Terminale płatnicze a COVID - odkryj zalety płatności bezgotówkowych

Przedsiębiorcy, którzy nie posiadali do tej pory terminala płatniczego, przekonali się w dobie pandemii, jak ważne jest to rozwiązanie. Wielu z nich ruszyło na zakupy, aby nabyć tego typu urządzenie. Z myślą zarówno o bezpieczeństwie klientów, jak i własnej wygodzie. Płatności bezgotówkowe to bowiem coraz silniejszy trend współczesnych czasów, przed którym nie sposób uciec.

Pandemia koronawirusa wymusiła zachowanie rygorystycznych zasad bezpieczeństwa i dystansu społecznego. Z tego powodu wzrosła liczba transakcji dokonywanych na odległość oraz przy użyciu kart płatniczych czy smartfonów. Konieczności dla przedsiębiorców stało się więc posiadanie odpowiednich urządzeń mogących obsłużyć płatność, a tym samym z sukcesem sfinalizować daną transakcję. Polacy płacą bezgotówkowo Gotówka przechodzi przechodzi powoli do lamusa. Co prawda, zgodnie z wynikami licznych sondaży, większość Polaków nadal nosi przy sobie papierowy pieniądz, od lat zauważalny jest wzrost znaczenia transakcji bezgotówkowych. Nasi rodacy używają do tego kart płatniczych, telefonów czy też kodów BLIK. Dlatego jednym z obowiązkowych atrybutów sprzedawców lub firm wykonujących usługi stały się terminale płatnicze, które znajdziecie na przykład tutaj: pep.pl, dzięki którym dokonanie operacji finansowej będzie błyskawiczne i wygodne. Płatności w dobie pandemii COVID-19 sprawił, że przedsiębiorcy oraz sami klienci dostrzegli rosnące znaczenie i możliwości wielu różnych rozwiązań. Jednym z nich jest właśnie płacenie przy użyciu terminali. Urządzenia te obsługują w większości przypadków karty wszystkich operatorów, a także reagują na smartfony wyposażone w technologię NFC. Terminale płatnicze nabywają już nie tylko sprzedawcy stacjonarni, ale także firmy dostawcze, kurierzy itd. Obecnie bowiem każdy posiada kartę kredytową lub aplikację typu Google Pay. Jest to szybki i komfortowy mechanizm płatności, który działa z korzyścią dla obu stron. Terminale płatnicze POS Rośnie liczba terminali płatniczych w Polsce. Poznaj zalety posiadania terminalu POS! To jeden z najpopularniejszych rodzajów terminali, który jest zintegrowany z systemem fiskalnym. To natomiast niesie ze sobą bardzo wiele możliwości, w tym szczegółowe raportowanie, funkcjonowanie transakcji cashback czy też proste fakturowanie. Nie bez znaczenia jest także intuicyjny i przyjazny w obsłudze interfejs. Tego typu terminal płatniczy można wykorzystywać w każdej branży, a każde takie urządzenie jest zgodne ze standardami bezpieczeństwa, dzięki czemu wszystkie dane klientów są w pełni bezpieczne. Jak nabyć terminal? Na polskim rynku działa wielu producentów oraz dostawców terminali płatniczych. Można skorzystać z dostawy online oraz w tej samej formie przejść krótkie szkolenie, jak korzystać z takiego urządzenia. Co więcej, nie trzeba od razu go kupować. Jeśli dopiero rozpoczynamy używanie terminala płatniczego jedną z opcji jest dzierżawa, dzięki której będzie mogli przetestować dany model i być może w przyszłości zakupić go na stałe. --- artykuł promocyjny ---

