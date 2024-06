 W drogę! Wygodnie, bezpiecznie, szybko i prosto

Wakacje to bez wątpienia czas intensywniejszego podróżowania, ale żeby cieszyć się w pełni drogą ku wymarzonym lądom, trzeba ją zwykle najpierw dośc dobrze zaplanować. Gdy wybierzemy już miejsce, do którego chcemy się udać, pozostaje nam jeszcze co najmniej znalezienie połączeń, opłacenie biletów, spakowanie się... To wymaga wysiłku, niemniej jednak doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że warto!

Ilu ludzi, tyle powodów by ruszyć w drogę

"Podróże są jak ożywcza kąpiel dla umysłu" – to słowa Hansa Christiana Andersena. Nie sposób się z nimi nie zgodzić. Wyjazdy pozwalają nam przecież przeżyć coś nowego, rozwijać się, ale też zatęsknić za tym wszystkim, co mamy wokół siebie na co dzień. Dzięki podróżowaniu zdecydowanie możemy spojrzeć na świat z całkiem innej perspektywy.

Przejdźmy do konkretów. Planowane od dawna wakacje? Szybki i spontaniczny wyjazd z drugą połówką? Wyczekiwane odwiedziny u dalekiej rodziny? Bardzo ważna podróż służbowa? A może po prostu potrzeba zmiany otoczenia choćby na kilka chwil? Ilu ludzi, tyle przyczyn, żeby zostawić znajome kąty i ruszyć w drogę. I chociaż mamy wiele bardzo dobrych powodów do wyjazdów, to jednak sama ich organizacja potrafi być bardzo przytłaczająca. Jednak statystyki nie kłamią, wyruszamy w drogę nawet jeśli trochę nas to kosztuje.

Europejczycy kochają podróże

Bardzo lubią podróżować Europejczycy, co wyraźnie pokazują dane liczbowe. Według informacji Europejskiej Komisji Podróży, aż 75 proc. mieszkańców naszego kontynentu plauje odbyć jakąś podróż między majem a październikiem tego roku. To wzrost o 3 proc. w porónaniu do ostatniego raportu European Travel Commission. Co więcej, aż 57 proc. respondentów planuje w tym okresie dwie lub więcej wypraw.

Wśród podróżujących głównymi czynnikami przy podejmowaniu decyzji wyjazdowych są według informacji ETC bezpieczeństwo i przyjemność płynąca z podróżowania, oczywiście nie bez znaczenia jest także stosunek jakości do ceny. Co dość ciekawe, najchętniej podróżują Europejczycy, którzy ukończyli już 55 rok życia. Wydaje się, że w wyjazdach cechują się też oni dużo większą spontanicznością przy organizacji, bo cechą młodszych grup podróżujących jest rezerwacja miejsc z wyprzedzeniem.

Organizacja wyjazdu nie musi być wyzwaniem

Niezależnie od naszego indywidualnego podejścia do wyjazdów, zawsze wymagają one jednak od nas zmierzenia się z jakimiś, często dosyć uciążliwymi, organizacyjnymi wyzwaniami. Niektórych spośród nas przytłacza pakowanie się, inni nie potrafią się zdecydować co do kierunku podróży, a do tego wszystkiego trzeba jeszcze zaplanować właściwy środek transportu (lub kilka) i go opłacić. A co, jeśli sam wybór najlepszego środka transportu, terminu podróży i jej opłacenie da się wygodnie zrealizować dzięki tylko jednej stronie internetowej lub odpowiadającej jej aplikacji? Właśnie to oferuje Infobus. Przejrzyście, sprawnie i bezpiecznie możemy np. kupić bilet autobusowy... albo na pociąg... albo na samolot.

W drogę!

Pokażmy to na jednym prostym przykładzie. Do zorganizowania wyjazdu tam, gdzie chcemy lub musimy się znaleźć, droga z Infobusem jest naprawdę szybka i prosta. Zwyczajnie wybieramy interesujące nas połączenie, wpisując w wyszukiwarkę np. autobus Przemyśl Warszawa, określamy właściwy termin wyjazdu, wybieramy najkorzystniejszą dla nas opcję, potem klikamy "rezerwować" przeprowadzamy bezpieczną płatność i już mamy bilet. Co więcej, korzystając ze strony lub aplikacji Infobus otrzymujemy atrakcyjne bonusy, dzięki którym zaoszczędzimy realizując nasze następne zamówienia. Nic tylko ruszać w drogę! Nie jedną, ale wiele, wiele dróg, ku nowym miejscom, doznaniom, przygodom.

Dobrych, bezpiecznych, niezapomnianych podróży!

-- artykuł sponsorowany --