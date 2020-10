Wynajem całego mieszkania czy na pokoje – co się bardziej opłaca?

Masz do wynajęcia mieszkanie w Elblągu i zastanawiasz się, czy wynająć je w całości, czy podzielić na pokoje? Sprawdź, która opcja jest bardziej opłacalna.

Wynajem mieszkania na pokoje – plusy

Do plusów najmu pojedynczych pokoi zamiast całego mieszkania trzeba przede wszystkim zaliczyć korzyści finansowe. Wynajem poszczególnych pokoi jest bardziej opłacalny niż wynajem całego mieszkania. Ceny za metr kwadratowy w pokojach są wyższe niż ceny za metr mieszkania. Wynika to z faktu, że w ostatecznym rozrachunku wynajmujący i tak korzysta na niższym czynszu.

Drugim plusem pokojów do wynajęcia jest stałe zasiedlenie mieszkania. Bardzo rzadko zdarza się tak, że wszystkie pokoje są puste. Nawet jeśli jeden zostanie chwilowo niezamieszkały, pozostałe nadal „zarabiają” na czynsz, kredyt i zysk dla właściciela. W przypadku mieszkania brak lokatorów przez kilka miesięcy może być bardzo dotkliwy pod względem finansowym.

Wynajem poszczególnych pokoi to także kilka niezależnych kaucji, w razie problemów z płynnością finansową jednego lub nawet kilku lokatorów, właściciel mieszkania może spać spokojnie.

Pokoje do wynajęcia wynajmowane są na ogół na krótki okres, na przykład roku, a najemcy mają dokąd wracać. Najczęściej są to po prostu studenci, którzy wracają do domu rodzinnego. Łatwiej jest opróżnić takie mieszkanie z lokatorów, jeśli właściciel zdecyduje się je np. sprzedać lub wynająć w całości.

Wynajem mieszkania na pokoje – minusy

Wynajem mieszkania w całości to minimum formalności i praktycznie brak problemów. Przy wynajmie na pokoje właściciel mieszkania musi się nieco bardziej zaangażować w obsługę najmu.

Przede wszystkim trzeba z każdym lokatorem sporządzić osobną umowę najmu, w której będą szczegółowo zawarte jego warunki i cena. Integralną częścią umowy musi być protokół zdawczo-odbiorczy. Przyda się też dokumentacja fotograficzna, nie tylko pokoju, ale także części wspólnej.

Wynajem na pokoje to większe ryzyko dewastacji, szczególnie części wspólnej. Wymaga to od właściciela mieszkania częstszego nadzoru nad lokalem i częstszych interwencji. Także pilnowanie comiesięcznych rozliczeń wymaga większego zaangażowania, szczególnie w przypadku kłopotliwych lokatorów.

W końcu wynajem mieszkania na pokoje, to konieczność znalezienia nie jednego, ale kilku niezależnych najemców. Ideałem jest sytuacja, w której są to osoby wzajemnie sobie znajome, ale nie zawsze jest to możliwe. Przy poszukiwaniu klientów można się posiłkować stroną: https://allegro.pl/kategoria/pokoje-do-wynajecia-112747.

Kiedy wynająć całe mieszkanie?

Wynajmij całe mieszkanie, jeśli nie masz czasu lub siły, by często je odwiedzać i oceniać jego stan techniczny. Jeśli mieszkasz za granicą, zdecydowanie wynajmij całe mieszkanie do wynajęcia Elbląg jednemu najemcy lub rodzinie. Zrób to także wtedy, gdy bardziej cenisz święty spokój niż większy zastrzyk gotówki.

Na pewno musisz wynająć całe mieszkanie, jeśli jest mało ustawne, a pojedyncze pokoje nie są zbyt duże. Mało kto będzie chciał mieszkać w pokoju, który ma zaledwie 4 metry kwadratowe. Inaczej będzie przedstawiała się sytuacja, jeśli do mikro sypialni będzie przypisany duży salon.

Szukasz mieszkania do wynajęcia w Elblągu lub chcesz zobaczyć, jak kształtują się ceny przed wynajmem swojego? Odwiedź stronę: https://allegro.pl/kategoria/warminsko-mazurskie-elblag-117199.

Kiedy wynająć mieszkanie na pokoje?

Jeśli mieszkanie jest duże, poszczególne pokoje mają co najmniej kilkanaście metrów, a łazienka i toaleta są oddzielone (to nie warunek, ale duże udogodnienie), a do tego zależy ci na wyższych przychodach, masz czas i energię na administrowanie mieszkaniem – wynajmij poszczególne pokoje.

