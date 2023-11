Zasada ograniczonego zaufania na drodze - kiedy warto ją stosować?

Termin "zasada ograniczonego zaufania" słyszał chyba każdy. Nie wszyscy jednak wiedzą, co dokładnie oznacza to pojęcie i kiedy zasada ta znajduje zastosowanie. Jest ono jednak bardzo ważna z punktu widzenia zachowania ostrożności na drodze. Czy faktycznie warto stosować tę zasadę? Jeśli tak, to kiedy?