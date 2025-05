Czas na matematykę

Dzisiaj (6 maja) uczniowie mierzą się z egzaminem maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym. Tuż przed godz. 9 odwiedziliśmy maturzystów z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

To jeden z obowiązkowych egzaminów maturalnych, który dla wielu uczniów jest wyzwaniem. Jego niezdanie oznacza niezdanie całej matury. Wynik z matematyki na poziomie podstawowym często jest brany pod uwagę przy rekrutacji na studia wyższe - liczy się on do ogólnej puli punktów w procesie rekrutacyjnym. W Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu do dzisiejszego egzaminu przystąpiło 95 maturzystów.

- Na polskim poszło nam dobrze, tematy były łatwe. W matematyce też nie ma niczego trudnego. Dwa plus dwa – co w tym takiego trudnego. Trzeba dokładnie czytać polecenia, być uważnym i jakoś to będzie – powiedzieli nam tuż przed wejściem na egzamin maturzyści ZSTI z kierunku technik-programista.

Na razie młodzi ludzie nie myślą jeszcze o tym, co dalej po maturze.

– Różne są do tego nastawienia. Niektórych rodzice zmuszają do tego, żeby natychmiast brać jakiś kierunek studiów, nie zastanawiać się bardziej. Ja uważam, że jak się napisze, tak się napisze. Najwyżej się poprawi w przyszłym roku. Na tym świat się nie kończy – podkreślali uczniowie.

Jak zaznacza Sylwia Łaskowska, dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych, egzamin z matematyki zawsze budzi u uczniów duże emocje.

– Są tacy, którzy mówią, że zadania będą łatwe. Wiedzą, że są one schematyczne. Są też jednak uczniowie, którzy boją się egzaminu z matematyki i jest to duża grupa maturzystów. Nasza szkoła ma dużą zdawalność i nawet nie zakładam, że w tym roku będzie inaczej. Kluczem do tego sukcesu jest systematyczna praca przez pięć lat, a w ostatnim okresie przygotowanie do samego egzaminu - powiedziała dyrektor ZSTI.

Część pisemna matur potrwa do 22 maja. Między 9 a 24 maja odbywać się będą egzaminy ustne.