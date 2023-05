Festyn rodzinny w SP16

W sobotę (27 maja), przy ulicy Sadowej 2, odbędzie się festyn pod nazwą „I my kiedyś byliśmy dziećmi”, organizowany przez Szkołę Podstawową nr 16 w Elblągu. Gwarantujemy podróż od 1970 roku do chwili obecnej. Zapewniamy moc atrakcji! Impreza rozpocznie się o godz. 10.

Podczas festynu uczniowie zaprezentują swoje talenty i wraz z całymi rodzinami zmierzą się w konkursach wiedzy w rywalizacji o tytuł „Super rodziny’’. Tego dnia odbędzie się finał międzyszkolnego konkursu kulinarnego Master Chef i turniej piłki siatkowej. Po raz pierwszy rodziny będą mogły wziąć udział w escape roomie „Powrót do przeszłości”.

Wszyscy, którzy dołączą do zabawy, będą mieli okazję wyruszyć na kulinarną podróż do Ukrainy. To nie koniec atrakcji! Dzieci mogą spodziewać się dmuchanego placu zabaw, malowania twarzy, waty cukrowej i konkurencji sportowych. Zapowiada się wspaniała zabawa!

Festyn poprowadzi Łukasz Gesek.

Do zobaczenia już w najbliższą sobotę!