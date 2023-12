Kasa i klasa. Uczniowie dostali jednorazowe stypendia

Kolejny raz samorząd przyznał stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów klas siódmych i ósmych elbląskich szkół podstawowych. Zobacz zdjęcia ze spotkania w ratuszu.

- Lubię się uczyć, jak mam dobre wyniki rodzina jest dumna. W domu mówi się, żebym się uczyła dla wiedzy, nie dla ocen, z drugiej strony jak oceny są dobre, to ja mam z tego satysfakcję – mówi Maja. Dodaje, że nie jest jeszcze na etapie, żeby mieć jakieś zawodowe czy naukowe plany na dalszą przyszłość.

- Ja uczę się dla siebie. Uważam, że nauka jest wartością. Jak ktoś nie chce, nie musi, jak ktoś chce, to dla własnej satysfakcji może się uczyć. Chcę być mądry, chcę mieć wiedzę. Lubię historię i język polski, bardziej humanistyczne przedmioty. W przyszłości chciałbym iść w kierunku dziennikarstwa – podkreśla Dominik.

- Uczę się dla własnej satysfakcji. Rodzice powtarzają, żebym uczyła się dla siebie. Ja sama czuję w sobie potrzebę, żeby mieć dobre wyniki w nauce, chociaż nie mam jeszcze żadnych planów na przyszłość – przyznaje Alicja.

Troje naszych rozmówców zgodnie stwierdza, że przyznawane dziś stypendia nie zmieniają nic w ich osobistym podejściu do nauki. Jak tłumaczą, uczyli się dobrze zanim to stypendium zaczęło ich dotyczyć. Jednocześnie odnotujmy, że wszyscy są zadowoleni, że te pieniądze dostaną.

Stypendium "na wyrównanie szans edukacyjnych" jest skierowane do uczniów, którzy mają bardzo dobre wyniki w nauce. Tego rodzaju grant samorząd przyznał dziś po raz siedemnasty.

Fot. Anna Dembińska

- Program stypendialny skierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z Gminy Miasta Elbląg, którzy uzyskali w danym semestrze nauki co najmniej średnią ocen 5,20. Wysokość jednorazowego wsparcia wyniosła od 190 zł do 295 zł na jednego ucznia – podkreśla Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. Dodajmy, że ze 190 uczniów nagrodzonych w tym roku osiemnastu ma średnią 6,0.

- Serdecznie gratuluję wszystkim uczniom - mówił podczas wręczenia stypendiów Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. Podziękował za wspieranie dzieci dyrektorom, nauczycielom i rodzicom i wyraził nadzieję, że stypendia będą stanowiły motywację do dalszej nauki.