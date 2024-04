Kierunek z transportem i portem w tle

- Dostaliśmy zgodę ministerstwa na prowadzenie studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku logistyka – mówił dziś (16 kwietnia) dr inż. Jarosław Niedojadło, rektor ANS w Elblągu. Jego zdaniem to kierunek, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom regionu. - Zwłaszcza, że w Elblągu mamy szereg różnego rodzaju firm logistycznych, transportowych, a też jako miasto czekając na udrożnienie przekopu otwieramy się na morze, to też nowa perspektywa działań logistycznych – mówił profesor uczelni.

Co jeszcze mówiono o nowym kierunku w Akademii Nauk Stosowanych?

- Branża, którą się zajmujemy, a więc TSL-u, Transportu, Spedycji i Logistyki, w zasadzie istnieje w naszym życiu na co dzień, tych firm, które działają w sferze gospodarczej jest po prostu dużo i jest to jedna z najlepiej rozwijających się branż gospodarczych w naszym kraju - mówił Krzysztof Starańczak, dyrektor Instytutu Ekonomicznego ANS. Podkreślał, że po pogłębieniu drogi wodnej do elbląskiego portu można mieć nadzieję na dalszy rozwój branży. - To też oznacza poszukiwanie specjalistów i to jest główny powód (uruchomienia kierunku – red.) - podkreślił. - Budując program rozmawialiśmy z Urzędem Miejskim, z przedsiębiorcami – wskazywał dyrektor IE.

- Uruchamiamy w naszym instytucie studia I stopnia, sześciosemestralne (...) na profilu praktycznym z bardzo dużym naciskiem na zajęcia czysto praktyczne - mówiła dr Katarzyna Olszewska z Instytutu Ekonomicznego.

Podkreślała, że w programie zawarte są 6-miesięczne praktyki. - Będą kończyły cały etap studiów, co było tak naprawdę zapotrzebowaniem pracodawców – zaznaczyła. Według niej takie rozwiązanie to gwarancja zatrudnienia, bo po tak długich praktykach student ma umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu i jest pożądany na rynku pracy. Wiele zajęć na studiach ma odbywać się w języku angielskim, co też ma być odpowiedzią na zapotrzebowania branży.

Fot. Mikołaj Sobczak

- Dyplom ukończenia studiów będzie uprawniał absolwenta do starania się do zwolnienia z części egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika - podkreślała dr Marta Aniśkowicz, która sama od kilkunastu lat zarządza firmą transportową. Dr Aniśkowicz wskazywała m. in., że treści kształcenia tworzono w taki sposób, aby były zgodne z standardami European Logistics Association. Uczelnia wystąpi do Narodowego Centrum Certyfikacji Europejskiego Towarzystwa Logistycznego o akredytację kierunku w zakresie certyfikacji absolwentów (certyfikat Candidate European Logistician). Realizowana jest też współpraca z podmiotami związanymi z branżą i możliwość uzyskiwania kolejnych certyfikatów czy dostępu do szkoleń.

Żeby został uruchomiony kierunek, potrzeba minimum 20 kandydatów. Przedstawiciele ANS chcieliby, żeby było ich 40-50. Podczas briefingu podkreślano, że nie brakuje w Elblągu klas w szkołach średnich o profilu technik logistyk czy technik spedytor, a nowy kierunek może być dla nich naturalną kontynuacją dotychczasowej edukacji. Kierunek ma funkcjonować w ANS od najbliższego roku akademickiego.