\"Kordian\" jak najbardziej, \"Potop\" niekoniecznie. Matury rozpoczęte

Majówka majówką, ale kalendarz nie zna litości i maturzyści tuż po niej zaczynają, jak twierdzą niektórzy, "najważniejszy egzamin w życiu". Na początek (4 maja) tradycyjnie mierzą się z językiem polskim. Przed rozpoczęciem egzaminu odwiedziliśmy IV LO w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

Egzamin z polskiego na poziomie podstawowym potrwa 240 minut.

- Nie ma stresu, w żadnym wypadku – mówi Janek. - To taka moja filozofia życiowa, żeby się nie stresować - dodaje.

- Spodziewam się "Lalki" i "Dziadów", to takie pewniaki według mnie. Nie chciałbym "Pana Tadeusza" – wylicza Rafał.

- A ja "Dostojewskiego" – znów Janek.

Warto przypomnieć, że uczniowie przygotowywali się do nowej formuły matury.

- Nasza pani nauczycielka konsekwentnie realizowała z nami program w ostatnich latach. Teraz inaczej wygląda pisanie rozprawki, nie mamy podanej lektury, do której musimy się odwołać, jest dowolność. Jeśli chodzi o same tematy, to obstawiam motywy związane z aktualną sytuacją na świecie, wojną na Ukrainie itp. - tłumaczy Janek.

Jak spędzili nasi rozmówcy długi weekend majowy?

- Przygotowywałem się, czytałem streszczenia, ale to tylko ostatniego dnia. Majówka była na luzie - mówi Rafał.

- Ja się nie przygotowywałam w majówkę - mówi Maja. - Spodziewam się może "Kordiana", nie chciałabym "Potopu" - zaznacza.

- Ogólnie myślałem, że będę bardziej zestresowany, ale jestem jakoś wyluzowany, nastawienie jest pozytywne – mówi Filip. - Obawiam się zadań z lektur, których do końca nie znam, "Księgi Rodzaju" czy mitów sobie nie przypominałem... Jestem obryty z "Kordiana", "Pana Tadeusza", "Dziadów", "Wesela" i "Lalki". Nowa formuła matury bardziej mi odpowiada, dużo punktów można dostać za notatkę syntetyzującą, są też zadania do tekstów, które są mi na rękę – mówi uczeń.

Pewnie przed dzisiejszym egzaminem czuje się Igor.

- Polski to zdecydowanie mój przedmiot, celuję w 90-100 proc. Niczego się nie obawiam, jestem przygotowany, uczę się do tego egzaminu od pół roku. Majówkę też zdecydowanie spędziłem naukowo. Nowa formuła egzaminu może być trochę łatwiejsza, chociaż nie jestem do tego w 100 proc. przekonany... - zaznacza.

Termin główny matur 2023 upływa 23 maja, termin dodatkowy zaplanowano na 1-19 czerwca. 7 lipca uczniowie mają poznać wyniki, a poprawki odbędą się 21-22 sierpnia.

W szkołach prowadzonych przez elbląski samorząd maturę zdaje w tym roku po raz pierwszy 959 uczniów (467 jest z liceów). 28 kwietnia 2023 szkołę ukończyło 982 uczniów. Kolejne podejście do matury dotyczy natomiast 158 uczniów (87 z liceów).