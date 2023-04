Mobilna edukacja od kuchni

Mobilne laboratorium edukacji kulinarnej – w uproszczeniu szkolny food truck, który wspomoże naukę i umożliwi obsługę różnych imprez – został dziś (28 kwietnia) oficjalnie oddany do użytku w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu. To część większego projektu realizowanego w Elblągu w związku z edukacją zawodową. Zobacz zdjęcia.

Z nowego laboratorium skorzystaliśmy dziś sami, zjedliśmy przygotowane przez uczniów leczo i naleśniki. Te drugie przygotowywał m. in. Kuba. Jak zrobić dobrego naleśnika?

- Szczerze? Dobre ciasto, dobry farsz i naleśnik będzie przepyszny. Od dziecka wiedziałem, co chcę robić w przyszłości, że chcę zostać kucharzem. I poszedłem do ZSG – mówi uczeń, który przygotowywał dziś naleśniki ze szpinakiem, z grzybami, z twarogiem pomarańczowym... - Nie mam jednego popisowego dania – dodaje. Przyznaje jednak, że w domu w kuchni rządzi on.

Dodajmy od razu, że już 3 maja na bulwarze Zygmunta Augusta z dobrodziejstw mobilnego laboratorium skorzystają po raz pierwszy wszyscy chętni mieszkańcy miasta. W menu uczniowie przewidzieli zupę rybną.

- Jestem bardzo szczęśliwa, że ten projekt mógł być zrealizowany, że powstała wspaniała pracownia mobilna, która daje nam szeroki wachlarz różnego rodzaju przedsięwzięć również poza murami szkoły, by pokazać, co nasi uczniowie potrafią - mówiła podczas otwarcia laboratorium Kamila Urbańska, dyrektor ZSG.

- To, co jest najważniejsze: szkołą wychodzi "na zewnątrz", ze swoimi możliwościami (...), do restauratorów, do obsługi różnego rodzaju imprez, tworzy to zupełnie inną jakość – mówił o laboratorium prezydent Elbląga Witold Wróblewski. - Mamy najnowocześniejsze w Polsce szkolnictwo zawodowe – stwierdził.

Fot. Mikołaj Sobczak

- To na dobrą sprawę pierwsze mobilne laboratorium sztuki kulinarnej w Polsce - mówił dr Józef Sadkiewicz, członek europejskich stowarzyszeń kulinarnych, wykładowca, praktyk i ekspert branży, który wsparł swoim doświadczeniem organizację przedsięwzięcia. - Sprzedajmy naszą pasję naszym pociechom, kreujmy to, co jest największą wartością: smak, produkt, region, tradycję. Mamy narzędzie, które wyjeżdża na zewnątrz promując szkołę – podkreślał. Odnosił się do znaczenia projektu dla edukacji, ale też dla biznesu.

Otwarte dziś mobilne laboratorium to część kolejnego projektu dla szkół zawodowych w Elblągu, „Mistrzowie Zawodu". Projekt skierowany jest do uczniów "kształcących się w 5 zawodach o istotnym znaczeniu dla gospodarki regionu: technik mechatronik, technik energetyk, kucharz, cukiernik i kelner/barman".

Całkowita wartość projektu to niemal 4 mln 626 tys. zł, w tym dofinansowanie unijne wynosi nieco ponad 4 mln. Koszt mobilnego laboratorium to 277 tys. zł. W ramach "Mistrzów Zawodu" ma powstać też między innymi pracownia zewnętrzna "Inteligentny Budynek oraz Poligon energetyczny" w Elbląskim Centrum Edukacji Zawodowej, co umożliwi uczniom praktyki szkolne na systemach fotowoltaicznych i solarnych.