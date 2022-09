Nówka stołówka

"Szesnastka" ma nową kuchnię i stołówkę dla uczniów. Jak podkreślała podczas dzisiejszego (26 września) otwarcia Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji UM w Elblągu, to kolejna z elbląskich szkół, w której zrealizowano projekt "Posiłek w szkole i w domu". Zobacz zdjęcia.

- Poprzednio taki program związany z wyposażeniem kuchni i stołówki, z modernizacją, realizowany był w szkołach podstawowych nr 4, 11, 14, 6, cieszę się, że również "szesnastka" doczekała się tego programu - mówiła dyrektor departamentu.

Dyrektor SP nr 16 Izabela Milusz dziękowała władzom miasta za wsparcie w realizacji zadania. Przedstawiła też koszty związane z modernizacją. 80 tys. to pieniądze z projektu, 51 tys. na modernizację przekazał Urząd Miasta, 26 tys. szkoła zagospodarowała na swoim koncie, 21 tys. zł dołożyła rada rodziców.

- Wielkie brawa także dla rodziców, bo pewnie takiego efektu by nie było – mówiła dyrektor, podkreślając m. in., że wyzwanie było większe ze względu na rosnące ceny. - Projekt był składany dużo wcześniej, więc meble, wyposażenie stołówki, były znacznie tańsze. Kiedy doszło do finału w czerwcu, podrożało to praktycznie trzykrotnie - dodała. - Mam nadzieję, że nasza stołówka jak była zdrowa, zdrowa będzie, a do tego jeszcze jest kolorowa – podkreśliła jeszcze Izabela Milusz.

Na koniec uczestnicy spotkania mogli obejrzeć krótki firm pokazujący kuchnię i stołówkę przed i po modernizacji. Potem był obiad dla uczniów, który dzieciaki mogły zjeść już w nowych warunkach.

Rządowy program, w ramach którego przeprowadzono remont w SP nr 16, zakłada wspieranie organizacji posiłków dla dzieci, młodzieży i seniorów, a także właśnie modernizację stołówek.