Tak wyglądają wyniki egzaminów ósmoklasisty

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży podała tegoroczne wyniki ósmoklasistów z ich egzaminu. Jak wypadły elbląskie szkoły na tle kraju, a także województwa i Olsztyna?

Na początek kilka uwag organizacyjnych. W danych wyszczególniamy liczbę uczniów, którzy pisali obowiązkowy egzamin z języka polskiego, jeśli chodzi o języki obce nowożytne skupiamy się na angielskim, który jest dominującym wyborem wśród egzaminowanych. Do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2025 r., przystąpiło w całym kraju ok. 362 200 spośród 374 2015 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 97%), w tym ok. 13 070 uczniów – obywateli Ukrainy. Średni wynik z języka polskiego to 64 proc., matematyki 50 proc., angielskiego 70 proc.

Jeśli chodzi o województwo warmińsko-mazurskie, te wyniki to odpowiednio 59 proc. (11 053 zdających), 44,15 proc. i 65,92 proc. W Elblągu średni wynik z polskiego to odpowiednio 58,63 proc. (832 zdających), 48,99 proc. i 72,62 proc. Dla porównania Olsztyn ma wyniki odpowiednio: 61,63 proc. (1460 zdających), 51,21 proc. I 75,48 proc.

Jak wypadły poszczególne szkoły w samym Elblągu? Najpierw podajemy liczbę zdających osób w danej szkole (zależnie od egzaminu nieznacznie się one różnią, podajemy liczbę zdających z języka polskiego. Wyniki (w proc.) według szkoły są następujące (podajemy w kolejności polski, matematyka, angielski). Szkoły podajemy w tej samej kolejności co OKE Łomża.

Nazwa szkoły Liczba zdających polski (średnia proc.) matematyka (średnia proc.) angielski (proc.) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia 24 70 73 82 SP nr 1 57 61 57 57 SP nr 8 11 65 42 64 SP nr 11 87 62 56 75 SP nr 4 48 42 28 53 SP nr 14 24 54 38 57 SP nr 15 40 59 69 81 SP nr 21 56 65 47 81 SP nr 6 43 63 58 85 SP nr 12 69 63 56 79 SP nr 16 66 57 45 72 SP nr 9 52 57 42 74 SP nr 18 54 57 55 76 SP nr 19 71 58 45 76 SP nr 23 12 44 31 62 SP nr 25 37 57 40 69 Publiczna Szkoła Podst. Zakonu Pijarów 20 68 64 76 Publiczna Szkoła Podst. Przyjaciół Szkół Katolickich 8 64 45 71 Szkoła Podstawowa Montessori Elbląg 6 40 17 64 Niepubliczna Szkoła Podst. Regent 12 70 77 95 Szkoła Podst. dla dorosłych w Elblągu 11 17 13 19 Sportowa Szkoła Podst. nr 3 24 60 52 78

Źródło: OKE Łomża