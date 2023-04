Uczeń z I LO laureatem ogólnopolskiej olimpiady

W pierwszą niedzielę kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie eliminacji centralnych 49. Olimpiady Historycznej. Mateusz Turek, uczeń trzeciej klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu, uzyskał zaszczytny tytuł laureata. Elblążanin był jednym spośród trzech reprezentantów okręgu warmińsko-mazurskiego.

- Moja przygoda z olimpiadą dobiegła końca. Był to dla mnie niezwykle owocny czas. Dostałem się do centralnego etapu prestiżowej, ogólnopolskiej olimpiady i chciałem podołać wyzwaniu. Osiągnąłem cel, zdobywając tytuł laureata. Udział w poszczególnych etapach bardzo motywował mnie do wysiłku i rozwoju. Przeczytane książki i artykuły poszerzyły moje horyzonty. Nabrałem wprawy w tworzeniu notatek i wyciągów z prac naukowych. Spotkałem nowych, mądrych i interesujących ludzi, którzy przyjeżdżali na centralne eliminacje z całej Polski. Bezcenne są właśnie te intelektualne dyskusje pasjonatów jednej dziedziny wiedzy. Wymiana myśli, ale też porady, to zostanie ze mną na zawsze po tych cennych spotkaniach. Nie ukrywam, że cieszyły mnie także nagrody, które otrzymałam za moje trudy. Najważniejszą z nich jest oczywiście zapewnione już teraz 100% na maturze z historii, a także indeksy na kilka uczelni wyższych – tłumaczy Mateusz Turek, uczeń I LO.

- Warto było trochę się poświęcić dla takiego wyniku. Rok temu nie dałem rady, nie dostałem się do ostatniego etapu. Per cuvera ad astra. Każdy z nas ma skrzydła, wystarczy je rozwinąć. W nawiązaniu do tych słów chciałbym podziękować pani dr Marzenie Kosińskiej, która pomogła mi w przygotowaniach. Bez jej wsparcia nie dałbym rady przejść tej drogi – dodaje Mateusz.

- Dla mnie, a także dla jego rówieśników z klasy, współpraca z Mateuszem na lekcjach historii to przede wszystkim intelektualna uczta. Raz jeszcze gratulujemy, jako szkolna społeczność - podkreśla dr Marzena Kosińska, rzecznik prasowy I LO w Elblągu.