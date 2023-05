W kierunku przemysłu przyszłości

Truizmem jest stwierdzenie, że świat zmienia się w bardzo szybkim tempie. Naukowcy zastanawiają się już nad kwestią przemysłu przyszłości 5.0, którego wyróżnikiem ma być zrównoważony rozwój. Na ten temat odbyła się dziś (11 maja) konferencja w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

- Mówi się, że Elbląg jest miastem, który traci swoje funkcje społeczno-gospodarcze. Potwierdza to Główny Urząd Statystyczny. prognozy dotyczące ilości mieszkańców są słabe. Do 2040 roku, wg GUS, Elbląg przestanie być miastem stutysięcznym. Z drugiej strony, jak pokazuje raport Związku Liderów Usług Biznesowych, Elbląg jest miastem które ma ogromny potencjał do lokowania inwestycji usługowych - mówił Piotr Opaczewski, wicewojewoda warmińsko-mazurski otwierając konferencję „Przemysł Przyszłości“, która odbyła się w Akademii Nauk Stosowanych.

Podczas konferencji można było wysłuchać referatów dotyczących przemysłu 5.0 wygłoszonych przez wykładowców elbląskiej uczelni oraz zaproszonych gości.

„Ledwo branża produkcyjna oswoiła się z pojęciem czwartej rewolucji przemysłowej, a tymczasem zaczęły powstawać wizje kolejnego etapu zmian nazywane przemysłem 5.0. W 2017 roku tego terminu użył Esben H. Østergaard, CEO w REInvest Robotics. Dwa lata później o p5.0 mówił Aroop Zutshi, prezes Frost & Sullivan. Natomiast w 2021 roku powstała pierwsza kompleksowa wizja 5 rewolucji przemysłowej w postaci raportu Komisji Europejskiej pt. „Industry 5.0”. W dokumencie czytamy, że produkcja oznaczona numerem 5 będzie miała 3 filary: zorientowanie na człowieka (ang. human-centric), zrównoważony rozwój (ang. sustainable), odporność (ang. resilient).

Autorzy raportu, definiując nowe pojęcie, tłumaczą, że podejście zorientowane na człowieka oznacza usytuowanie ludzkich potrzeb i interesów w sercu procesu produkcji. Zamiast pytać, co możemy zrobić dla technologii, pytamy, co technologia może zrobić dla nas – piszą Maija Breque, Lars De Nul i Athanasios Petridis.

"Rozwijając filar zrównoważonego rozwoju, eksperci powtarzają znane założenia dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego, ekologii, zielonej energii, realizowania potrzeb ludzi bez narażania na szwank tych samych potrzeb przyszłych generacji oraz podkreślają potencjał SI w optymalizowaniu zużycia dóbr. W kwestii odporności dokument nawiązuje do zmian geopolitycznych, kryzysów w rodzaju pandemii COVID-19 i wyzwań wynikających z delikatności zglobalizowanej produkcji.“ - możemy przeczytać na stronie internetowej fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

- Idziemy w kierunku przemysłu 5.0. Pandemia wywróciła wszystko do góry nogami.. Ale niektóre rzeczy nie są do osiągnięcia za pomocą sztucznej inteligencji i technik cyfrowych. Sztuczna inteligencja nie spotka się „twarzą w twarz“ z drugim człowiekiem i nie odda nam emocji - mówił Mariusz Hetmańczyk z Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości

Tematem wykładów były m. in. sztuczna inteligencja, systemy wizyjne w sterowaniu robotami, cyber bezpieczeństwa, kryptografii kwantowej, OZE i innych zagadnień związanych z rozwojem usługi przemysłu przyszłości.