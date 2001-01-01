Jest sobota, jest quiz. Na wakacyjnym szlaku

Czas na nasz sobotni quiz. Tym razem zapraszamy Was na sierpniową wędrówkę po Elblągu i okolicach. Jak dobrze je znacie? Sprawdźcie!

Wakacje to czas wypoczynku, ale także zwiedzania ciekawych miejsc. Tym razem zabieramy Was na wyprawę po Elblągu i okolicach. Możecie sprawdzić, jak dobrze je znacie. Pytamy między innymi o "Ptasi Raj", miejscowość Jezioro, Kolej Nadzalewową. Niektóre z pytań mogą Was zaskoczyć. Życzymy przede wszystkim dobrej zabawy i oczywiście jak najwięcej prawidłowych odpowiedzi. Pochwalcie się też wynikiem na Facebooku.

Kliknij w link i przejdź do rozwiązywania quizu.