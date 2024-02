Motopomocni szkolili motocyklistów

W sobotę (10 lutego) wrocławska fundacja Motopomocni zorganizowała w Elblągu szkolenie dla motocyklistów. Jego podstawą były zajęcia z pierwszej pomocy w wypadkach komunikacyjnych. Nie zabrakło też tematów związanych z techniką jazdy, bezpieczeństwem biernym czy aspektami związanymi z ruchem drogowym. Uczestniczyło w nim 50 osób. Zobacz zdjęcia.

Fundacja Motopomocni swoich wolontariuszy ma w całej Polsce. Jest ich około 70 i działają oni społecznie od 10 lat szkoląc motocyklistów. - Dziś w Elblągu odbywa się szkolenie „Bezpieczny i motopomocny motocyklista”. W tym roku jesteśmy ze szkoleniami w 16 miastach, podkreślę, że w 2023 roku przeszkoliliśmy 700 motocyklistów - mówi Dorota Bednarczyk, wiceprezes fundacji Motopomocni.

Dorota Bednarczyk zaznacza, że głównym zadaniem fundacji jest zwiększanie świadomości motocyklistów. - Co mogę zrobić, jak zadziałać, jak pomóc podczas wypadku komunikacyjnego? Po drugie chcemy polepszać wizerunek motocyklisty. Pokazujemy, że my chcemy się szkolić, chcemy pomagać. Na szkoleniach podstawą jest pierwsza pomoc medyczna: zarówno teoria, jak i praktyka. Poruszane są między innymi tematy związane z prawem, bezpieczeństwem ratownika, zabezpieczeniem miejsca zdarzenia. Jest wykład o resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz o wykorzystaniu zewnętrznego, automatycznego defibrylatora. Jest także pięć bloków ćwiczeń - mówi Dorota Bednarczyk.

Dlaczego tak ważne jest dobre poznanie zasad pierwszej pomocy?

- To właśnie motocyklista jest w stanie sprawnie i szybko przemieścić się pomiędzy samochodami i dotrzeć na miejsce wypadku jako pierwszy i udzielić pomocy. Na tegorocznym szkoleniu mamy także blok ćwiczeń z analizy wypadku. Motocykliści mogą zobaczyć filmiki z wypadków z udziałem motocyklistów. Następnie analizujemy co zrobić, aby do takich wypadków nie doprowadzać. Mówimy tutaj o technice hamowania, czy ograniczeniu prędkości. Jednym z tematów szkolenia jest bezpieczeństwo bierne, czyli świadome dobieranie tego, co mamy na zewnątrz. Chodzi tu o ubrania motocyklowe, kaski, czy buty. Można kupić te najtańsze, a można też te bardzo wysokiej jakości. Chodzi o to, żeby być świadomym tego, co obecnie jest dostępne na rynku – wyjaśnia Dorota Bednarczyk.

Szkolenie odbyło się w Ratuszu Staromiejskim. Z działalnością fundacji można zapoznać się szerzej na jej stronie internetowej.