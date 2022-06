Nareszcie długi weekend: Elbląskie Święto Muzyki i biegi charytatywne

Na ten weekend nie trzeba było długo czekać. Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? Jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Środa (15 czerwca)

Od poniedziałku trwa pierwsza odsłona Lata w Formie w tym roku. Sprawdź jakie atrakcje przygotowało miasto na nadchodzące dni.

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu jeszcze dziś zaprasza na emanujący kosmiczną energią koncert „Na fali pokoleń”. Start o godzinie 18. Bilety w formie cegiełki: 10 zł.

Czwartek (16 czerwca)

Ulicami Elbląga przejdzie łącznie 9 procesji obchodów święta Bożego Ciała. Wszystkie będą miały miejsce pomiędzy godzinami 10.00 a 13.00. Policjanci, którzy zabezpieczają przemarsz apelują do kierowców o stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. Pełen harmonogram procesji znajduje się w tym artykule.

Sobota (18 czerwca)

Żywa muzyka zabrzmi w miejscach, gdzie zwykle jej nie słyszymy. Rano mariażu jazzu i elektroniki grupy Ńoko posłuchają bywalcy Targowiska Miejskiego, a wieczorem jazz, z odrobiną rocka i psychodelii zawita pod "Grotę" w parku Planty w ramach cyklu „Miasto.Gramy” Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest?

Niedziela (19 czerwca)

Po raz czwarty elbląscy i przyjezdni muzycy wyjdą na ulice Starego Miasta, by bawić się i grać dla mieszkańców w niemal każdej stylistyce - od jazzu i rocka po elektronikę, reggae i klasykę. Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zaprasza na Elbląskie Święto Muzyki.

Chcesz ścigać się w pięknych okolicznościach leśnej przyrody? Zapisz się na kolejną edycję rowerowej imprezy Bażantarnia XC. Będą atrakcyjne trasy i wiele kategorii. Także dla dzieci. Podczas imprezy przygotowane będą trasy dla dzieci oraz dla młodzieży i dorosłych. Obowiązują zapisy, a udział jest bezpłatny. Po zawodach, na polanie z wiatami, wystartuje bieg charytatywny i festyn. Celem imprezy jest pomoc kpr. Adamowi Chmieleckiemu, który walczy z nowotworem. Start o godzinie 12:30.

O godzinie 14, w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Toruńskiej 60 w Malborku, wystartuje charytatywny bieg i marsz dla Kacpra. Celem akcji jest pozyskanie środków finansowych na delfinoterapię.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach.