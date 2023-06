Nareszcie długi weekend: jam session, magiczny koncert i warsztaty w naturze

Nareszcie nadchodzi wyczekiwany długi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

W ramach wystawy RETROWERSJE: SOBIE MIESZKANIA - MIASTU STARÓWKĘ, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki razem z Centrum Sztuki Galeria EL zapraszają na debatę, która odbędzie się jeszcze dziś (7 czerwca), o godz. 18 w Galerii EL.

Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zaprasza w czwartek (8 czerca) na inauguracyjną jam session w ramach projektu "Jazzowy Elbląg 2023". Pierwszymi gośćmi będą: Dawid Lipka - trąbka, Maciej Sadowski - kontrabas i Tomasz Koper - perkusja. Start o godz. 19:30. Wstęp bezpłatny.

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza w piątek (9 czerwca) o godz. 19, na koncert duetu DOSELLO. Zespół gra muzykę nowoczesną, budowaną przez wiolonczelę oraz handpan. Z pozoru przeciwstawne instrumenty tworzą na scenie magiczną spójność. Wstęp: 40 zł. Bilety do kupienia w kasie Galerii EL.

Aleksandra Buła zaprasza w sobotę (10 czerwca) o godz. 11 do Parku Leśnego Bażantarnia na pierwsze warsztaty z cyklu „Myślinatura: z literaturą w naturze”, łączącego rozważania o kulturze i naturze, w oparciu o literaturę dzieł literackich. Wszystkie odbędą się w "zielonych" obszarach Elbląga.

Parkrun to cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W sobotę (10 czerwca) niezmiennie ruszy kolejny bieg, będzie to jego 108. edycja i to urodzinowa! Uczestnicy będą świętować już drugie urodziny tej inicjatywy. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

