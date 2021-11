Nareszcie weekend: Baltic Cup, Dzień Seniora i warsztaty dla dzieci

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Ponad 700 startów, kilkuset tancerzy z ponad 30 krajów z całego świata zaprezentuje się już w ten weekend podczas 21. Edycji Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup” oraz Mistrzostw Świata par dorosłych w 10 tańcach. Impreza rozpocznie się dziś (19 listopada) i potrwa do niedzieli. Bilety przy stolikach oraz na trybunach dostępne są na stronie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”.

Minął rok od śmierci Ryszarda Tomczyka, honorowego obywatela Elbląga i twórcy kultury, który miał wielki wpływ na jej rozwój w naszym regionie. Jego twórczość przypomni Muzeum Archeologiczno-Historyczne, które jeszcze dziś (19 listopada) otworzy w budynku Gimnazjum wystawę „W tyglu sztuki. Życie i twórczość Ryszarda Tomczyka”. Start o godzinie 18:00.

Przez kolejne dwa dni w salonie Honesto, przy ulicy Ogólnej, będą trwały Dni z Architektem, to wydarzenie, podczas którego każdy zainteresowany remontem albo wykończeniem swojego mieszkania lub domu, będzie mógł otrzymać porady od architektów wnętrz z AP DIZAJN i zespołu Honesto. Wydarzenie rozpocznie się dziś (19 listopada) i potrwa do niedzieli. Chęć udziału w bezpłatnych konsultacjach należy zgłosić wcześniej, pod numerem telefonu: 503 601 677.

Jeszcze dziś (19 listopada) w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Tolkmicku odbędzie się spotkanie z okazji Dnia Seniora! Dzisiejsze spotkanie może być świetną okazją do nawiązania nowych przyjaźni, rozmów w miłej atmosferze i spędzenia czasu z innymi miłośnikami muzyki i dobrej zabawy. Główną atrakcją wieczoru będzie występ włoskiego piosenkarza Andrea Lattari, który zaprezentuje znane i lubiane przeboje ze słonecznej Italii. Wydarzenie rozpocznie się o 17:00.

W sobotę (20 listopada), warto wybrać się z dzieckiem do „Światowidu” na warsztaty poświęcone Afryce. W programie przewidziane są m.in. gra na afrykańskich bębnach, nauka afrykańskich piosenek oraz zajęcia manualne. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 5 do 11 roku życia wraz z opiekunami. Zajęcia potrwają od godz. 10.30 do godz. 12.00. Obowiązują zapisy!

