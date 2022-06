Nareszcie weekend: Bieg Piekarczyka i Festiwal smaków świata

Każdy z nas czekał na te pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Sobota (4 czerwca)

W ten weekend do miasta zawitają smaki z Azji, Europy, aż po Amerykę. Będziecie mieli okazję spróbować produktów wytwarzanych metodami rzemieślniczymi, według przepisów przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Festiwal smaków świata już w ten weekend na Placu Jagiellończyka. Szukajcie naszego namiotu NaWynos. Przygotowaliśmy konkursy z nagrodami. Czekamy na Was od godziny 12.

Kilkaset tancerek i tancerzy rywalizować będzie w wysokiej rangi turnieju tanecznym, który odbędzie się w pierwszy czerwcowy weekend. Elbląg, po raz kolejny, stanie się stolicą tańca! A to wszystko za sprawą Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego Pomosty 2022.

Gramy to seria nietuzinkowych koncertów w nietypowych miejscach. Na muzyczne wydarzenia zaprasza Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? Pierwszy koncert już w ten weekend w Przystani Grupy Wodnej. Wstęp wolny.

Za nami festyn z okazji Dnia Dziecka w zmodernizowanym Parku Dolinka. Świętowanie tego wspaniałego dnia w Elblągu potrwa dłużej. W najbliższą sobotę (4 czerwca), w Parku Modrzewie w godz. 14-18, odbędzie się kolejny rodzinny festyn dla dzieci „Piegowate szczęście”.

W Bibliotece Młodego Czytelnika Bulaj Dzień Dziecka również się jeszcze nie skończył! W godz. 12:00-14:00 na dziedzińcu biblioteki, na uczestników czekać będzie wiele atrakcji. Wstęp wolny.

Niedziela (5 czerwca)

XIII Bieg Piekarczyka wystartuje już w ten weekend. Zapisy na zawody zostały już zakończone, ale zawodnikom na pewno przyda się Wasze wsparcie. Przyjdźcie więc w niedzielę pokibicować biegaczom.

W najbliższy weekend w Elblągu gościć będzie kilkudziesięciu właścicieli zabytkowych samochodów. Pojawią się między innymi na dziedzińcu elbląskiego Muzeum Archeologiczno-Historycznego. Przybędzie ponad 20 aut, z których każde jest warte obejrzenia, a wszystkie są zabytkowe. Miłośnicy klasycznej motoryzacji będą mogli ich tam spotkać w godzinach od 14 do 18.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne, czyli zawody w tańcu nowoczesnym Uczestnicy będą konkurować w różnych kategoriach m.in. hip-hop, disco-dance i show dance.

