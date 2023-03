Nareszcie weekend: Festiwal Sztuki Słowa, sobota z biblioteką i parkrun

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Koło Przewodników i Pilotów Turystycznych im. R. Gierzyńskiego przy PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Centrum Informacji Turystycznej Elbląg w Formie oraz Miasto Elbląg, zaprasza na prelekcję Ks. dr Jacka Jezierskiego, biskupa elbląskiego, zatytułowaną "Tajemnice katedry fromborskiej", która odbędzie się w piątek (17 marca) o godz. 17 w Ratuszu Staromiejskim, ul. Stary Rynek 25, sala koncertowa. Wstęp wolny.

Rozgrywki gier planszowych, poznawanie skał i minerałów oraz przygotowania do nadejścia wiosny i świąt wielkanocnych – to propozycje na spędzenie czasu w Bibliotece Elbląskiej podczas sobotnich zajęć dedykowanych dzieciom i rodzinom z dziećmi. W tę sobotę (18 marca) o godz. 10:30 podczas warsztatów uczestnicy wykonają wielkanocne zawieszki i koszyczki na słodycze od "zajączka". Zajęcia dla dzieci w wieku 6+.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W tę sobotę (18 marca) niezmiennie ruszy kolejny bieg. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Przed nami 25. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Słowa „…czy to jest kochanie?”. Z uwagi na jubileusz 25-lecia konkursu, tegoroczny festiwal rozpocznie się już w piątek (17 marca). Wtedy to z recitalem przed elbląską publicznością wystąpi Edyta Geppert. W sobotę (18 marca), odbędą się prezentacje konkursowe przed jury. Laureatów festiwalu poznamy w niedzielę (19 marca).

Tegoroczny sezon koncertów organizowanych przez Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? rozpocznie solowy występ krakowskiego pianisty Mateusza Gawędy. Na występ zatytułowany Overnight Spells zapraszamy w niedzielę (19 marca) do Domu Pod Cisem.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo się również będzie działo w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.