Nareszcie weekend: festyny, hackathon, recykling i kulturalne niepokoje

Każdy z nas czekał na te pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek (10 czerwca)

Jak kończyć sezon artystyczny, to z przytupem! Elbląska Orkiestra Kameralna pozostaje wierna tej zasadzie i dlatego zaprasza melomanów na wieczór pełen muzycznych emocji i filmowych namiętności. Już dziś czeka nas podróż śladami klasyków muzyki filmowej, której kres wyznaczą z jednej strony Adam Wesołowski, z drugiej Piotr Sałajczyk, a z trzeciej Elbląska Orkiestra Kameralna.

Gry komputerowe, innowacyjne rozwiązania informatyczne, konkurs dla uczniów i studentów – w tych sprawach można zawrzeć to, czym jest Minecraft Hackathon 2022. Hackathon to wydarzenie mające formę konkursu, w trakcie którego osoby tworzące oprogramowanie stają przed określonym zadaniem, problemem. Eliminacje dobiegły już końca, a właściwe zmagania odbędą się właśnie w ten weekend.

Filia nr 5 Kostka na osiedlu Zawada zaprasza rodziców z niemowlętami i nieco starszymi dziećmi na zajęcia z fizjoterapeutką Elżbietą Szarko w ramach cyklu „Wyspa malucha”. Początek o godz. 14:30. Obowiązują zapisy.

Sobota (11 czerwca)

Nadchodzi czas na podsumowanie cyklu XIII Grand Prix Elbląga w Biegach na Orientację. Start ostatniej edycji połączonej z Mistrzostwami Elbląga rozpocznie się o godz. 10 na polanie z wiatami w Bażantarni. Na zawody zapisać się można drogą mailową, telefoniczną lub wyjątkowo na miejscu w biurze zawodów.

W Nowakowie obok Elbląga odbędzie się festyn charytatywny dla Jagody oraz Dawida. Zapowiada się cały dzień atrakcji dla najmłodszych i dla dorosłych. Start imprezy o godzinie 12:00.

Ponad dwa lata temu elbląskie Muzeum Archeologiczno – Historyczne rozpoczęło realizację projektu „Muzea ponad granicami. Etap II”. W ramach projektu m.in. otwarto dwie nowe wystawy, utworzono ogród zielny czy zakupiono sprzęt do organizacji wydarzeń plenerowych. Z okazji zakończenia przedsięwzięcia Muzeum we współpracy z Biblioteką Elbląską im. C. Norwida organizuje wydarzenie Kulturalne (NIE)pokoje.

Nie marnuj, napraw, wymień – to hasło festynu, który organizuje Zakład Utylizacji Odpadów na Placu Jagiellończyka. Festyn ma na celu promowanie "gospodarki o obiegu zamkniętym", a więc takiej, która ma na celu ochronę środowiska i racjonalne korzystanie z zasobów. Na imprezę przygotowano ok. 4000 sztuk roślin, a oprócz tego pojemniki, wiaderka i gadżety związane ze zbiórką bioodpadów. Odpady będzie można wymieniać w godz. 10-14. Będzie też możliwość wymieniania używanych rzeczy w dobrym stanie między mieszkańcami, od książek i zabawek po rowery czy wózki dla dzieci. Zaplanowano też występy artystyczne, gry i zabawy, warsztaty dot. segregacji dla młodzieży, konkursy ekologiczne czy zabawy dla najmłodszych...

XXX Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych „Integracje 2022” już w sobotę w Młynarach. Na scenie wystąpią zespoły, które być może przypomną nam poprzednie edycje. Gościć będziemy Horpynę, Tarakę, The Ukrainian Folk i zespół Słowiany. Oczywiście pojawi się również lokalny akcent - zespół Integration. Inauguracja o godz. 16 na stadionie miejskim w Młynarach.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo będzie się działo również w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z nowej wersji serwisu Na Wynos.