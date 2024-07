Nareszcie weekend: Finał Elbląg Music Masterclass, amerykańskie klasyki i śniadanie na trawie

Uf, jak gorąco! Dobrze, że nareszcie weekend, w końcu chwila wytchnienia. Ale jak tu odetchnąć, skoro w Elblągu tyle się dzieje?

Po trzech koncertach, czas na Finał III edycji Elbląg Music Masterclass. Już w piątek (12 lipca) o 19 w Ratuszu Staromiejskim wystąpią laureaci Konkursu Młodego Wirtuoza. Koszt biletu to 20 zł. Rezerwacje biletów na koncerty: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu. Bilety online dostępne tu. Szczegóły na www.eok.elblag.eu

Ten weekend będzie wyjątkowy, bo amerykański. Na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego odbędzie się trzecia edycja USĄ - Amerykańskiego Weekendu w Elblągu, gdzie czekać będzie wiele atrakcji, takich jak wystawa amerykańskich aut i motocykli, przejażdżki po starówce, strefy tematyczne, koncerty i wiele więcej. Start w piątek o godz. 16. Impreza potrwa do niedzieli. Wstęp na koncerty bezpłatny. Uczestnictwo w atrakcjach: cegiełka w wysokości 10 zł, która obowiązuje na całe trzy dni.

Nie ma lepszej pory na biwak niż wakacje. Duszny namiot, jezioro, wieczorne ognisko, komary i posiłki na łonie natury. Miłośnicy tego klimatu powinni udać się nad jezioro Pierzchalskie (powiat braniewski), gdzie od piątku do niedzieli 12-14 lipca odbędzie się inna impreza motoryzacyjna, ale połączona z biwakiem. Parada do Braniewa, atrakcje dla dzieci, konkurencje na świeżym powietrzu i kino pod chmurką - to wszystko czeka na rodziny chętne spędzić weekend na łonie natury. Więcej informacji na temat zlotu i szczegóły o zapisach na fan page’u wydarzenia.

Hej me Bałtyckie Morze, wdzięczny Ci jestem bardzo… Są tu jacyś fani szant? Jeśli tak, to dobrze się składa, bo w piątek i sobotę od godz. 17 Tolkmicko po raz ósmy rozbrzmi muzyką morza. Na Festiwalu Szant w tolkmickim porcie poza występem artystów, odbędzie się też wystawa fotografii Mariusza Bartosika. Wstęp wolny.

Jak sobota to… Spacer z przewodnikiem PTTK! Start już o godz. 10 na Placu Słowiańskim. Wszyscy chętni pójdą szlakiem tramwaju nr 3.

A będąc już w Tolkmicku, w sobotę (13 lipca) o godz. 19 można podejść na koncert Zespołu Kameralnego - Pro Musica Antiqua Tolkmicko 2024. Koncert jest częścią trasy „Muzyka Europejska w Zabytkach i Przyrodzie Warmii i Mazur” i odbędzie się po wieczornej mszy w Kościele pw. Św. Jakuba Apostoła. Wstęp wolny.

Dla każdego, kto postanowi jednak spędzić weekend w mieście, mamy inną propozycję na sobotni wieczór. Restauracja ChaCha zaprasza na „White Party”, imprezę tematyczną, podczas której ubrani na biało goście otrzymają zniżkę 10 proc. od całego rachunku. Jedzącym umilać czas będzie też DJ Andree. Impreza rozpocznie się w sobotę o godz. 17.

W sobotę wieczorem kolacja, a w niedzielę (14 lipca) rano? Oczywiście śniadanie. A dlaczego nie Śniadanie na Trawie? Stowarzyszenie Laboratorium Sztuki zaprasza na cykl spotkań, z których pierwsze już w niedzielę, 14 lipca w godz. 10-14 na dziedzińcu Centrum Sztuki Galeria EL. Co ze sobą wziąć? Rodzinę, przyjaciół, kocyk i coś do jedzenia. Na miejscu muzyka i warsztaty, podczas których wykonywane będą odlewy z gipsu.

Po śniadaniu z rodziną, można udać się do Bażantarni na Mini Olimpiadę, będącą jedną z rozrywek organizowanych przez MOSiR. Bezpłatna zabawa zaczyna się w niedzielę o godz. 10. Co nas czeka? Zawody, przeszkody, dużo rywalizacji i nagrody. Uwaga, limit miejsc ograniczony do 100 uczestników. Szczegóły w regulaminie.

Ci co zostaną w Bażantarni, mogą liczyć na odrobinę humoru. W niedzielę o godz. 17 odbędzie się drugie spotkanie XXVII Letniego Salonu Muzycznego. W muszli koncertowej w Bażantarni spotkamy się z aktorami Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

Przed pójściem d Bażantarni można wybrać się do Ogrodu Różanego w Parku Kajki, gdzie w niedzielę o godz. 15 rozpocznie się Koncert Skrzypcowy. Wystąpi Monika Orłowska oraz Kwintet Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co jeszcze warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu Na Wynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu. Słonecznego weekendu!