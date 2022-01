Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Do końca marca w Centrum Spotkań Europejskich Światowid można obejrzeć ponad 70 zdjęć Czytelników portElu, wyróżnionych w konkursie „Fotka Miesiąca”. Bez talentu, czasu i chęci naszych Czytelników nie udałoby się zgromadzić w jednym miejscu i czasie tak świetnych fotografii Elbląga i regionu. Chcemy, by jak najwięcej osób mogło zobaczyć ich pracę, dlatego – mimo pandemii – zdecydowaliśmy się zorganizować wystawę Fotka Miesiąca w Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Można oglądać ją do końca marca na dwóch piętrach wokół holu Światowida.

Neony, instalacje czyli nowa wystawa w Galerii El. Pierwsza i nietypowa. Wśród prac prezentowanych podczas wystawy Elżbiety Jabłońskiej zatytułowanej „a wszystko co istnieje jest miłością” znajdują się między innymi neony. Wystawa potrwa od dziś (14 stycznia) do końca lutego.

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu zaprasza już jutro (15 stycznia) na weekendowe warsztaty dla dzieci i opiekunów. – Podczas warsztatów wejdziemy do świata śnieżnej miniaturowej chatki. Opiekunowie wraz z dziećmi będą mieli okazję stworzyć małą makietę mroźnej chaty, gdzie znajdą się ozdobne drzwiczki, lampeczki, małe choinki i masę innych ozdób - zapowiadają organizatorzy. Obowiązują zapisy.

Elbląg jest jedną z ponad 70 miejscowości w Polsce, które organizują parkrun, czyli cykl cosobotnich spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. W tę sobotę (15 stycznia) niezmiennie ruszy kolejny bieg. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Kino Światowid zaprasza na kolejną transmisję z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Tym razem fani opery przeniosą się w bajkowy świat Kopciuszka. To jedyna taka okazja, by zobaczyć ulubioną bajkę w niecodziennym wydaniu. Sobotnie widowisko trwające tylko 107 minut jest idealnym wstępem do zapoznania dzieci z pięknem operowego świata. Transmisja już jutro (15 stycznia) o 18:55. Bilety dostępne na stronie.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.