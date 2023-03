Nareszcie weekend: koncert EOK i 40-lecie morsów

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki? Na szczęście wśród muzyków Elbląskiej Orkiestry Kameralnej ta zasada nie obowiązuje i w marcu kameraliści po raz kolejny, w szkole muzycznej, wystąpią pod batutą Jana Miłosza Zarzyckiego. W tę sobotę (11 marca) w roli solisty do muzyków dołączy zaś Tomasz Strahl – wiolonczelista należący od dekad nie tylko do polskiej, ale i europejskiej czołówki.

Rozgrywki gier planszowych, poznawanie skał i minerałów oraz przygotowania do nadejścia wiosny i świąt wielkanocnych – to propozycje na spędzenie czasu w Bibliotece Elbląskiej podczas sobotnich zajęć dedykowanych dzieciom i rodzinom z dziećmi. W tę sobotę (11 marca) w godz. 11-15 rozgrywki gier planszowych dla osób w każdym wieku, m.in. rodzin z dziećmi.

Należą do najstarszych w Polsce organizacji promujących zimowe kąpiele. Elbląski Klub Morsów obchodzi w tym roku 40-lecie istnienia. Obchody jubileuszu odbędą się w ten weekend. W sobotę (11 marca) zaplanowane jest uroczyste spotkanie w hali lodowiska Helena przy ul. Karowej (sala konferencyjna). Dzień później elbląskie morsy wybiorą się do Kątów Rybackich (główne wejście na plaże), gdzie punktualnie w południe rozpocznie się wspólna kąpiel w morzu.

Jeszcze tylko do niedzieli (12 marca) oglądać można wystawę Zbigniewa Szmurły pt. "…przez nie świecisz…"prezentowaną na emporach Galerii EL w ramach cyklu Elbląg Plastyczny.

