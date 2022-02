Nareszcie weekend: koncerty w Mjazzdze i szkole muzycznej

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Jeszcze dziś (25 lutego), w klubie Mjazzga zagra KORZUCH. Zespół powstał w 1999 roku Olsztynie. Grupa jest znana przede wszystkim z propagowania znanych i lubianych przebojów polskich i zagranicznych wykonawców w nowych aranżacjach i autorskiej interpretacji. W swoim repertuarze ma przeboje m.in. takich formacji, jak: „The Police”, „U2”, „Queen”, „Bee Gees”, „Depeche Mode”, „The Beatles”, „Crowded House” oraz polskich: „Lady Pank”, „T. Love”, „Piersi”, „Dżem” i wiele innych. Bilety w cenie 25 zł. Rezerwacje i bilety w klubie Mjazzga.

Obecny w operach Telemanna, stały bywalec kantat Bacha, jednym słowem – instrument, który barokowe melodie zna, jak własną kieszeń. Obój, bo o nim mowa, to jednak o wiele więcej dźwięków i przekonamy się o tym już w niedzielę (27 lutego), w szkole muzycznej. W programie m.in. Największe szlagiery na obój i orkiestrę smyczkową. Bilety można nabyć online, na stronie lub wygrać, biorąc udział w naszym konkursie.

Jeszcze w niedzielę (27 lutego), w klubie Mjazzga zagra Żurkowski z gościnnym udziałem zespołu The Freuders. Żurkowski to grupa założona w 2016 roku przez Łukasza Żurkowskiego - wokalistę, gitarzystę, autora tekstów oraz kompozytora. Muzycznie oscyluje wokół alternatywnego rocka z silnym wsparciem brzmień elektronicznych. W 2019 zespół z utworem "Ciemność" zwyciężył w konkursie Męskie Granie Young i wystąpił na finale trasy w Żywcu. Bilety w przedsprzedaży w cenie 25 zł.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo będzie się działo również w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.