Nareszcie weekend: Noc Bibliotek i teatralna premiera

Co się będzie działo w ten weekend w Elblągu? O tym jak zawsze informujemy w piątkowe południe. A Ty na co się wybierasz?

11 października

Noc Bibliotek – to główne wydarzenie kulturalne dzisiejszego dnia. W Bibliotece Elbląskiej zaplanowano kilka aktywności. O tym więcej tutaj. My szczególnie polecamy spotkanie z Agnieszką Pietrzyk, Tomaszem Glinieckim oraz Tomaszem Stężałą, którzy rozmawiać będą o tym „Jak pisać o Elblągu”. Elbląg jest bohaterem ich twórczości, zapowiada się więc ciekawe spotkanie. Początek o godzinie 17 w Bibliotece Elbląskiej.

Najmłodszych czytelników elbląscy bibliotekarze zapraszają do Biblioteki Mlodego Czytelnika „Bulaj” na spotkanie z z Olgą Ślepowrońską. Tematem spotkania książka „Wielki atlas małych przyjemności” Początek również o godzinie 17.

O godzinie 18 rozpoczną się zajęcia związane z Nocą Bibliotek w Warmińsko – Mazurskiej Bibliotece Wojewódzkiej. W programie m. in uroczysta gala laureatów konkursu fotograficznego „Płasko po horyzont”. Więcej o tym, co będzie się działo przeczytasz tutaj.

O godzinie 18 zostanie po raz pierwszy zostanie też uruchomiona ślizgawka na lodowisku Helena. W tym dniu ślizgawka będzie bezpłatna.

12 października

Kulturalnym wydarzeniem soboty będzie 306. premiera w elbląskim teatrze im. Aleksandra Sewruka. Aktorzy zaprezentują przedstawienie „Jentl” oparte na opowiadaniu Isaaca Bashevisa Singera "Jentl, chłopak z Jesziwy" w reżyserii Arkadiusza Klucznika. Początek o godzinie 18.

Również o godzinie 18 w Galerii EL rozpocznie się wernisaż wystawy Małgorzaty Widomskiej „Było i już będzie”. „Artystka, chcąc zbliżyć się do tej “pierwotnej emocji”, odrzuca narrację, ponieważ ta, zawodzi w procesie reparacji. Punkt, linia i płaszczyzna koloru oferują zdecydowanie więcej możliwości. Język abstrakcji pozwala odsłonić i dzielić emocje bez odkrywania siebie. Wydaje się on być kodem niemal przeźroczystym, przekazującym treści bez przemocy rozbudowanego namysłu, chociaż każde kolejne płótno jest sięgnięciem do konkretnego doświadczenia, którego ślad odzwierciedla się w tytule.” - możemy przeczytać w zapowiedzi wernisażu.

Jak stworzyć podcast? Tego będzie można dowiedzieć w Bibliotece Elbląskiej. O godzinie 9 (zajęcia potrwają do godziny 14) rozpoczną się warsztaty podcasterskie, które poprowadzi Marcin Musiał - absolwent historii i historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorant w Zakładzie Historii Śląska w Instytucie Historycznym UWr, pracownik Działu Badawczego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu.

Dzieci w wieku 5 lat i więcej zaprasza Biblioteka Małego Czytelnika. Gościem spotkania, które rozpocznie się w samo południe (godz. 12) będzie Przemysław Wechterowicz. Tematem spotkania autorskiego będzie książka „Proszę mnie przytulić”.

Miłośników jeździectwa zaprasza do siebie Fundacja Końskie Zdrowie. O godzinie 12 ruszy główna pogoń za lisem, która rozpocznie miejskiego Hubertusa – tradycyjne zakończenie sezonu jeździeckiego.

Wieczorem zapraszamy na ekologiczny koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej w Szkole Muzycznej. "Symfonia lasu" to jedyna kompozycja wykorzystująca naturalne dźwięki nagrane w polskich lasach, które zostały wprowadzone do partytury orkiestry i współgrają na scenie w tym samym czasie. Elbląscy kameraliści wystąpią razem z puzonistą Jarosławem Meisnerem, za pulpitem dyrygenta stanie Adam Wesołowski. Początek o godzinie 19.