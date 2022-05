Nareszcie weekend: piknik familijny, Festiwal Folkloru i Ekotarg

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek (20 maja)

W Domu Pod Cisem odbędzie się piknik familijny pt. „Sąsiad, też rodzina”. Wydarzenie kierowane jest do mieszkańców Zawodzia oraz dzieci z przedszkola nr 5 i uczniów ze szkoły podstawowej nr 8.

W godz. 12 - 18 przy ul. Królewieckiej 169 w Elblągu, odbędzie się Festyn Służb Mundurowych. W programie między innymi występ Orkiestry Wojskowej z Elbląga i pokaz sprzętu wojsk NATO.

W Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elbląg funkcjonuje pracownia zajmująca się cyfryzacją kulturowego dziedzictwa regionu. Dziś udostępniona zostanie tam multimedialna sala, w której będzie można obejrzeć cyfrowe wizerunki najciekawszych obiektów architektonicznych i muzealnych. Pierwsza wystawa związana jest z tematyką powojennych mieszkańców miasta.

Od dziś do 22 maja Kino Światowid zaprasza na weekendową odsłonę Millennium Docs Against Gravity. Przed nami trzy dni pełne filmowych wrażeń prosto z jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Bogaty program obfitujący w najlepsze projekcje gwarantuje niesamowite doznania artystyczne!

Sobota (21 maja)

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu zaprasza na kolejne weekendowe warsztaty dla dzieci i opiekunów, które rozpoczną się o godz. 10. Tematem przewodnim będzie "Dzień kosmosu".

W tym roku fromborskie muzea nieco przekornie obchodzą Europejską Noc Muzeów tydzień później, bo 21 maja. Z jednej strony chcą umożliwić turystom wzięcie udziału w dwóch imprezach. Z drugiej zaś – data 21 maja związana jest z rocznicą śmierci Kopernika, słynnego mieszkańca Fromborka.

Żuławski Park Historyczny również zaprasza na kolejną odsłonę Europejskiej Nocy Muzeów. Tym razem tematem przewodnim święta muzeum będą „Mleczne Żuławy".

Po dwóch latach przerwy spowodowanych pandemią na deski elbląskiego Teatru im. Aleksandra Sewruka powraca wyjątkowe wydarzenie – Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej. Wystąpią dzieci i młodzież uczący się języka ukraińskiego w punktach nauczania a także zespoły dziecięce działające przy Związku Ukraińców w Polsce oraz innych organizacjach mniejszości ukraińskiej.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu zaprasza w dniach na Festiwal Folkloru „Bursztynowe korale”. Wezmą w nim udział zespoły folklorystyczne z Polski. Festiwalu będzie miejscem wspólnej zabawy, w czasie której dzieci, młodzież i dorośli zapoznają się z bogactwem kultury i tradycji ludowej naszego regionu, kraju.

Niedziela (22 maja)

Na Starym Mieście, a dokładnie na ulicy Stary Rynek, ponownie odbędzie się jarmark elbląskiego Ekotargu. Ta inicjatywa właśnie obchodzi pierwszą rocznicę istnienia.

Po pierwsze, Piotr Baron – wirtuoz saksofonu i jeden z liderów polskiej sceny jazzowej. Po drugie, Łukasz Żyta - mistrz jazzu i perkusji, gość festiwali muzycznych od Berlina po Pekin. Po trzecie, Marek Wroniszewski - znający batutę, jak własną kieszeń, wicedyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus. Do tego Elbląska Orkiestra Kameralna, a w repertuarze suity Krzysztofa Herdzina i Eddiego Sautera – jazzowa mieszanka z piorunującą siłą rażenia.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo będzie się działo również w ligowym sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z nowej wersji serwisu Na Wynos.