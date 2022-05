Festiwal filmów dokumentalnych w Kinie „Światowid”

Od 20 do 22 maja Kino Światowid zaprasza na weekendową odsłonę Millennium Docs Against Gravity. Przed nami trzy dni pełne filmowych wrażeń prosto z jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Bogaty program obfitujący w najlepsze projekcje gwarantuje niesamowite doznania artystyczne!

Program w Kinie Światowid

Piątek, 20 maja

17:30 Dom z drzazg (House Made of Splinters), Dania, Szwecja, Finlandia, Ukraina, 2022, 88 min, reż. Simon Lereng Wilmont

Historia tymczasowego domu dziecka, położonego w samym środku ukraińskiej strefy wojennej, zaledwie 20 kilometrów od linii frontu. Poznajemy to miejsce oczami przebywających w nim podopiecznych. Pochodzą z rozbitych rodzin, przeżyli różne traumy i chowają w sobie wiele trudnych wspomnień. Dom dziecka może wydawać się zimnym i nieprzyjaznym schronieniem, w rzeczywistości jednak jest ciepłą, opiekuńczą przystanią. Pracownicy starają się zapewnić magiczną, bezpieczną atmosferę dzieciom, których los leży w rękach sądu.

19:30 McCurry. W pogoni za kolorem (McCurry: The Pursuit of Colour), Hiszpania, Wielka Brytania,2021, 93 min , reż. Denis Delestrac

Pierwszy pełnometrażowy portret współczesnego amerykańskiego fotoreportera Steve'a McCurry'ego – autora kultowych fotografii dokumentujących najważniejsze wydarzenia XX i XXI wieku: atak na WTC, wojny domowe w Libanie i Kambodży czy też ikoniczną zielonooką afgańską dziewczynkę. Film, który powstawał przez pięć lat, przedstawia kulisy jego życia i burzliwej 40-letniej kariery. Obserwujemy poszczególne etapy procesu twórczego McCurry’ego i poznajemy niepublikowane do tej pory zdjęcia.

Sobota, 21 maja

17:30 Rzeka (River), Australia, 2021, 75 min , reż. Jennifer Peedom

Rzeki od zawsze kształtowały Ziemię, przepływały przez kontynenty, rzeźbiły krajobraz, a także nasze potrzeby, kultury i sny. Te arterie świata są tętnicami ludzkości – bogatym źródłem życia. Zapierające dech w piersiach obrazy (m.in. autorstwa Yanna Arthusa-Bertranda) uzupełnia poetycki scenariusz napisany przez pisarza Roberta Macfarlane’a i czytany przez Willema Dafoe. Muzyka w wykonaniu Australijskiej Orkiestry Kameralnej zawiera zarówno utwory klasyczne, jak i autorstwa Radiohead.

19:30 Krowa (Cow), Wielka Brytania , 2021, 94 min, reż. Andrea Arnold

Bohaterką filmu jest krowa Luma. Obserwujemy cykl jej życia i zanurzamy się w jej emocjach. Wybitna reżyserka Andrea Arnold („American Honey”) skupia się na czystej obserwacji. Jedyne głosy, jakie docierają do naszych uszu, to komendy bezimiennych pracowników pewnej brytyjskiej farmy mlecznej, zagłuszane przez szczęk metalowych krat, zgrzyt maszyn i niskie, pełne trwogi muczenie krów. To pozbawione narracji filmowe studium życia Lumy jest próbą filozoficznego rozważenia losu i praw zwierząt hodowlanych, bezrefleksyjnie przez nas wykorzystywanych.

Niedziela, 22 maja

17:30 Podwodne życie Jacques’a Cousteau (Becoming Cousteau), USA, 2021, 92 min, reż. Liz Garbus

Nominowana do Oscara®Liz Garbus, znana z filmowych portretów Niny Simone i Marilyn Monroe, pokazuje życie Jacques’a Cousteau – francuskiego podwodnego naukowca, odkrywcy, pisarza i reżysera. Film wykorzystuje fragmenty fenomenalnych podwodnych filmów Cousteau, a także nieznane dotąd materiały archiwalne. Wycinki z jego pamiętników czyta Vincent Cassel. Louis Malle opowiada o jego talencie reżyserskim, który przyniósł mu Złotą Palmę i Oscara®. Dziś jego ostrzeżenia o kryzysie klimatycznym rozbrzmiewają silniej niż kiedykolwiek.

19:30 Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości (We Met in Virtual Reality), Wielka Brytania, 2022, 91 min, reż. Joe Hunting

Ten rewolucyjny film powstał w całości w wirtualnej rzeczywistości i dokumentuje emocje uczestników oraz zażyłość tworzonych w tym świecie związków, w nowym ruchu społecznym, wyrosłym z komunikacji online. Reżyser przez dwa lata dokumentował podróż po VRChacie, który jest społeczną platformą wirtualnej rzeczywistości. W tym równoległym świecie każdy może być kim chce i występować pod postacią awatara. Chociaż bohaterów obserwujemy pod postaciami np. Kermita i innych fikcyjnych bohaterów, nie osłabia to przekazu.

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.