Nareszcie weekend: pikniki rodzinne i wyjątkowe targi

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek (27 maja)

Lato coraz bliżej, a pogoda zachęca do tego, by spędzać czas na świeżym powietrzu. To także idealna okazja, by poznać się nieco bliżej. Społeczność PSONI zaprasza wszystkich przyjaciół i te osoby, które mają ochotę poznać nas bliżej, na Dzień Sąsiada. Piknik z atrakcjami, smakołykami oraz dobrym klimatem rozpocznie się o 10 i potrwa do 15, na terenie zielonym Niepublicznych Placówek Oświatowych przy Szarych Szeregów 32.

Sobota (28 maja)

Fabryka Dobra, lokalne stowarzyszenie charytatywne, zaprasza na rodzinne świętowanie Dnia Dziecka. Start o 16 na polanie w Bażantarni. Atrakcji będzie mnóstwo. Pokazy sprzętu służb mundurowych, animacje, gra terenowa, stanowisko z planszówkami... Nie zabraknie również grilla, waty cukrowej i ciast. Wydarzenie jest otwarte dla mieszkańców. W jego trakcie będzie można wesprzeć aktualne działania charytatywne stowarzyszenia. O Fabryce Dobra i o jej działaniach dowiemy się więcej tutaj.

Przy ulicy Sadowej 2 odbędzie się festyn pod nazwą „Budujemy mosty przyjaźni”, organizowany przez Szkołę Podstawową nr 16 w Elblągu. Na czas festynu zaplanowano finał międzyszkolnego konkursu kulinarnego Master Chef i turniej piłki siatkowej. Imprezę poprowadzi Łukasz Gesek. Start imprezy o godzinie 10.

Od jutra do niedzieli będzie okazja zobaczyć i nabyć niezwykłe minerały z różnych zakątków świata, skamieniałości sprzed milionów lat, wyjątkowe kamienie szlachetne oraz piękną, naturalną biżuterię. Targi RAPTOR to wydarzenie nie tylko dla geo-pasjonatów, ale dla każdego, kto w łatwy i ciekawy sposób chce poznać dary naszej planety. Celem wydarzenia jest między innymi rozpowszechnianie wiedzy na temat minerałów i skamieniałości - nauka poprzez zabawę i odkrywanie, geologia na wyciągniecie ręki oraz najpiękniejsza, oryginalna i wyjątkowa ręcznie robiona biżuteria oraz wspaniali artyści.

Od środy, w Galerii Nobilis znajdującej się w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, można oglądać wystawę o nazwie „Kolor, kreska, brokat”. Jest to niezwykła wystawa malarstwa i grafiki artystki urodzonej w Elblągu Moniki Wyłogi. Wyłoga porusza się w estetyce popu, kiczu i kampu. Postacie w jej przedstawieniach są wyretuszowane i piękne, jak pin up girls czy bohaterowie amerykańskich reklam z lat 60. Warstwa wizualna jest jednak myląca, bo treści, które przedstawia, są często mroczne, dziwne i niepokojące.

