Nareszcie weekend: po amerykańsku, kino pod chmurką, miejski piknik i koncert Nicka Sincklera

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych. Nareszcie nadchodzi weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek (22 lipca)

G&S Classics i Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? zapraszają na spotkanie z kulturą amerykańską w kolorowej i wesołej odsłonie. W ten weekend, na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego pojawią się kultowe amerykańskie auta i motocykle, koszykówka uliczna, siłacze na rękę, koncerty oraz wiele innych atrakcji.

Sobota (23 lipca)

Sobota, letni wieczór, ulubiona osoba, koc na trawie i dobry film – to idealny przepis na Letnie Kino Pod Chmurką! W każdą sobotę wakacji aż do 27 sierpnia, na dziedzińcu Centrum Sztuki Galeria EL, wyświetlane będą filmy. Seanse rozpoczynać się będą po zmroku. W tę sobotę seans filmu "Paterson", reż Jim Jarmusch.

W ramach corocznej akcji PTTK organizuje darmowe spacery z przewodnikiem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. Najbliższy spacer wyruszy pod hasłem „Lotnictwo w Elblągu”. Zbiórka o godz. 10 przy wyjściu z tunelu dworca PKP (od ulicy Lotniczej).

Czeka nas miejski piknik w Parku Kajki. To będzie artystyczne popołudnie z zabawą słowem, kolorem i dźwiękami. Wszystkie aktywności rozpoczynają się o 15, na polanie przy górce saneczkowej w Parku Kajki. Dla wygody warto wziąć swój koc lub leżak i ulubione przekąski.

Tolkmicko zaprasza w sobotę i niedzielę na kolejną edycję Dni Jakubowych. W programie m.in. występy zespołów folklorystycznych i discopolowych, dyskoteka pod gwiazdami. Swoje miasteczko rozbiją służby mundurowe, a w niedzielę odwiedzający będą mogli także honorowo oddać krew.

Niedziela (24 lipca)

Miasto.Gramy to seria nietuzinkowych koncertów w nietypowych miejscach. Na kolejne muzyczne wydarzenie zaprasza Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? Tym razem, w amfiteatrze Parku Dolinka wystąpi Nick Sinckler. Start o godz. 19. Wstęp wolny.

„Leśne nuty”, to koncert XXV Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia 2022. W tę niedzielę, w muszli koncertowej wystąpią dwa zespoły - Zespół „Babrzysko” z Poznania i Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Zielonki Pasłęckiej.

„Czyste, Zielone Miasta” to akcja, w ramach której planowane jest sprzątanie przestrzeni wzdłuż rzeki Elbląg i sadzenie krzewów i drzew na terenie Biblioteki Elbląskiej. Celem akcji jest nie tylko edukacja, ale również integracja mieszkańców, którzy interesują się zdrowym trybem życia w ekologicznym świecie. Start festynu o godzinie 11 przed Katedrą Św. Mikołaja.

