Nareszcie weekend: Święto Chleba, Countrostrada i wernisaż w Galerii EL

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Jak będzie wyglądało kolejne, XVII Elbląskie Święto Chleba? Coroczna impreza rozpoczyna się już dziś i potrwa do niedzieli. Szczegóły wydarzenia sprawdzicie tutaj.

Podczas Święta Chleba atrakcji nie zabraknie również w Bibliotece Elbląskiej, gdzie odbędą się warsztaty, kiermasz książek, a także pokaz budowy średniowiecznego pieca chlebowego.

W tym roku Elbląską Orkiestra Kameralna wystąpi na Święcie Chleba aż 2 razy! W swoim programie zaprezentuje koncert z zespołem Klezmafour oraz muzyczną zabawę „Zadyryguj EOK”.

Podczas Elbląskiego Święta Chleba po raz pierwszy odbędą się zawody na deskach SUP. To amatorskie zawody polegające na przepłynięciu w możliwie najkrótszym czasie wyraźnie określonego odcinka rzeki Elbląg. Zawody odbędą się w niedzielę, 27 sierpnia. Start na przystani Grupy Wodnej o godz. 10. Odbędą się też oczywiście - jak co roku - wyścigi smoczych łodzi. Początek sobotniej rywalizacji na rzece o godz. 10, o zwycięstwo będzie m.in.. rywalizować drużyna Czytelników portElu!

Projekty współczesnych twórców zostaną zestawione z klasykami nadmorskiego wzornictwa. Czy wywiąże się między nimi wspólny, lokalny dialog? Co mówią o sobie meble i przedmioty? O tym mówi najnowsza wystawa w Centrum Sztuki Galeria EL, która zostanie otwarta w piątek, 25 sierpnia o godz. 18.

Chcesz w ciekawy sposób zaaranżować wieczór z przyjaciółkami i masz ochotę twórczo i niebanalnie spędzić czas? Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” zaprasza na inspirujące artystyczne warsztaty malarskie przy winie, przekąskach i muzyce.

W ramach corocznej akcji PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej zaprasza na darmowe spacery hasłem „Sobota z przewodnikiem PTTK”. Co czeka uczestników w najbliższą sobotę?

Rancho Łęcze zaprasza w sobotę na Countrostradę. Start imprezy o godz. 12. Największą atrakcją tego dnia będą koncerty w rytmie country, które rozpoczną się o godz. 17.

Również w sobotę o godz. 10 Biblioteka Elbląska zaprasza na letnią edycję warsztatów tworzenia kolaży w oparciu o grafiki z bibliotecznych zasobów cyfrowych. Prowadzenie Janusz Kozak.

A o godz. 9 , również w sobotę, w parku Modrzewie rozpocznie się już 119. edycja parkrun. Uczestnicy przejdą, przetruchtają przebiegną dystans 5 km parkowymi alejkami. Udział jest bezpłatny.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo się będzie działo również w sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.