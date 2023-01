Nareszcie weekend: Twórcze Spotkania i musical

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Przypominamy, że w tym tygodniu rozpoczynają się studniówki. W Elblągu odbędzie się ich w sumie 12. Na większości z nich będzie ekipa reporterów Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl. Relację będziemy zamieszczać na stronie oraz naszych kanałach społecznościowych.

Sobota (14 stycznia)

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza dorosłych oraz młodzież w wieku ponadpodstawówkowym na pierwsze Twórcze Spotkania w tym roku. W programie oprowadzanie kuratorskie po wystawie Pawła Błęckiego oraz warsztaty, na które obowiązują zapisy.

„Bo to się zwykle tak zaczyna…” to spektakl, który zagości w elbląskim teatrze. To zjawiskowa opowieść, oparta z jednej strony na piosenkach, które podbiły serca melomanów w Polsce („Powróćmy jak za dawnych lat” czy „Dumka na dwa serca”), z drugiej na najpiękniejszych musicalach świata („My fair Lady”, „Chicago”, „Mamma Mia” itd.). W programie m.in najpiękniejsze piosenki musicalowe.

Warto zaplanować sobie wspólny czas i w razem z dzieckiem wpaść z wizytą do biblioteki. Można wypożyczyć coś do czytania na nadchodzący tydzień i wziąć udział w zajęciach. Zaś filia nr 5 Biblioteki Elbląskiej Kostka na osiedlu Zawada zaprasza, aby wspólnie pograć w planszówki. Wstęp wolny.

W tę sobotę, jak co tydzień wystartuje parkrun, czyli cykl spotkań dla osób, które lubią się ruszać i wspólnie spędzać czas na rekreacji. Do pokonania jest zawsze 5 km. Nieważne jak: biegiem, spacerem, z kijkami, z psem, z wózkiem. Nie liczą się rekordy, choć czas jest mierzony. Liczy się udział. Udział w parkrun jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY.

