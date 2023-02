Nareszcie weekend: Urodziny Kopernika i karnawał na lodzie

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend! Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? W ten weekend jest w czym wybierać, a portEl.pl przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia czasu w Elblągu i okolicach.

Piątek (17 lutego)

Jak świętować, to tylko w wyjątkowy sposób. 17 lutego o godz. 18 na lodowisku „Helena” połączymy święto zakochanych z zakończeniem karnawału. Czeka nas półtorej godziny zabawy, której towarzyszyć będzie dyskotekowy klimat, muzyczna oprawa oraz konkursy z nagrodami. Wejście w cenie biletu, więcej tutaj.

Sobota (18 lutego)

Zaczynamy na sportowo. Jeśli zapowiadane wichury tego nie uniemożliwią, jak co sobotę w parku modrzewie o 9 odbędzie się parkrun.

Biblioteka Elbląska kolejny raz zaprasza na "Sobotę z biblioteką". Tym razem zajęcia dla dzieci odbędą się w Filii nr 5 przy Wybickiego 20 i Bibliotece Młodego Czytelnika Bulaj przy Zamkowej 5. Harmonogram tego cyklu jest tutaj.

Ten weekend będzie bogaty w wydarzenia we Fromborku, bo 550. urodziny obchodzi Mikołaj Kopernik. Nie będziemy się rozpisywać, bo szczegółowy harmonogram jest tutaj.

Niedziela (19 lutego)

Tego dnia Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza młodzież, dorosłych i seniorów na cykl otwartych zajęć warsztatowych poświęconych naukom Mikołaja Kopernika. Zajęcia odbędą się w sali edukacyjnej budynku zwanego Gimnazjum w następujących godzinach: 11, 13 – heliocentryzm; 12, 14 – monetaryzm. Więcej tutaj.

Z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika na spacer po Elblągu śladami słynnego astronoma zapraszają przewodnicy turystyczni elbląskiego oddziału PTTK. W godz. 12-15 otwarta będzie Brama Targowa, a o godz. 13 spod Bramy wyruszy spacer z przewodnikiem, szczegóły tutaj.

Również w niedzielę odbędzie się wręczenie nagród w konkursie na życzenia dla Mikołaja Kopernika. Wtedy w Światowidzie słynny astronom będzie miał swoją "elbląską" imprezę urodzinową.

- Odbędzie się pokaz filmu, quiz rodzinny, zjemy tort i wręczymy nagrody w konkursie. Serdecznie zapraszamy, wstęp będzie bezpłatny - dodają organizatorzy. Start o 16. Szczegóły konkursu tutaj, urodzin - tutaj.

Resztę nadchodzących imprez znajdziecie w dziale IMPREZY, o wielu z nich mówi też nasza redakcyjna Kasia. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.

Sporo się również będzie działo w sporcie, o czym piszemy w tym artykule.

Zachęcamy również do sprawdzenia, co warto obejrzeć w elbląskich kinach. A tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, tradycyjnie zachęcamy do skorzystania z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.